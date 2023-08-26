В Таганроге ремонт в городских ДК планируют закончить до конца 2023 года

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Глава городской администрации Андрей Фатеев напомнил, что культура является важной частью жизни Таганрога и его населения. Потому сейчас сразу в двух ДК проводят капремонт, работы планируют завершить к конце текущего года.
Фатеев уточнил, что фактическая готовность здания на улице Петровской, 104 уже достигла 33%: около 40 рабочих успели оштукатурить, покрасить здание, сейчас ведется монтаж системы отопления, кроме того, рабочие устраивают потолки.
Второй ДК «Фестивальный» на улиц Ленина, 212 готов пока на 30%. Рабочие демонтировали старое штукатурное покрытие с оконными блоками и приступили к основным работам, однако персонала на объекте пока недостаточно — работают только 17 человек.
«Срыв сроков недопустим. Темп работы необходимо нарастить», — добавил Фатеев, напомнив о необходимости сдать объекты в эксплуатацию в срок, чтобы творческие коллективы города могли вернуться к своим занятиям.
Ранее стало известно, что в Таганроге организовали экскурсии к месту падения обломков украинской ракеты.