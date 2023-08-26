В центре Ростова у Пригородного вокзала дотла сгорел автомобиль

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В субботу, 26 августа, в 10.38 мск спасатели получили сигнал о пожаре на улице Большой Садовой, 4. Рядом с Пригородным вокзалом на площади пять квадратных метров загорелась иномарка.
К работам по тушению автомобиля Daewoo Matiz привлекли две единицы спецтехники и шестеро пожарных. Огонь ликвидировали через 20 минут, однако к этому времени автомобиль, по данным Telegram-канала «Ростов Главный», практически полностью выгорел.
Причины возгорания автомобиля не сообщались, однако спасатели добавили, что в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее в Каменске-Шахтинском на рынке произошел крупный пожар.