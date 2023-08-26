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Published Сегодня, 09:15

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Updated Сегодня, 09:17

В центре Ростова у Пригородного вокзала дотла сгорел автомобиль

В центре Ростова у Пригородного вокзала дотла сгорел автомобиль

26 августа 2023, 09:15
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В центре Ростова у Пригородного вокзала дотла сгорел автомобиль
В Ростове на улице Большой Садовой, 4 сгорел автомобиль, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В субботу, 26 августа, в 10.38 мск спасатели получили сигнал о пожаре на улице Большой Садовой, 4. Рядом с Пригородным вокзалом на площади пять квадратных метров загорелась иномарка.

К работам по тушению автомобиля Daewoo Matiz привлекли две единицы спецтехники и шестеро пожарных. Огонь ликвидировали через 20 минут, однако к этому времени автомобиль, по данным Telegram-канала «Ростов Главный», практически полностью выгорел.

Видео: Ростов Главный

Причины возгорания автомобиля не сообщались, однако спасатели добавили, что в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в Каменске-Шахтинском на рынке произошел крупный пожар.

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