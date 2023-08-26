Водитель «Лады» выехал на встречную полосу и погиб в ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:41
Водитель автомобиля «Лада 211340» ехал в направлении поселка Каменоломни и перестроился на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Lancer. Водитель иномарки в это время завершал маневр обгона и вернулся на свою полосу.
В результате ДТП водитель автомобиля «Лада 211340» получил травмы и скончался, когда его везли в больницу. Пострадал также второй автолюбитель, его госпитализировали.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все подробности происшествия.
Ранее в ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии в Ростовской области с 8 жертвами.