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Водитель «Лады» выехал на встречную полосу и погиб в ДТП в Ростовской области

Водитель «Лады» выехал на встречную полосу и погиб в ДТП в Ростовской области

26 августа 2023, 06:34
Фото: 1MI
В Ростовской области выезд водителя легкового автомобиля на встречную полосу завершился смертельной аварией, сообщили в региональном УГИБДД.

Водитель автомобиля «Лада 211340» ехал в направлении поселка Каменоломни и перестроился на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Lancer. Водитель иномарки в это время завершал маневр обгона и вернулся на свою полосу.

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В результате ДТП водитель автомобиля «Лада 211340» получил травмы и скончался, когда его везли в больницу. Пострадал также второй автолюбитель, его госпитализировали.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все подробности происшествия.

Ранее в ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии в Ростовской области с 8 жертвами.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дтп#Полиция#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#УГИБДД#Mitsubishi Lancer#Лада 211340
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