«Жизнь через боль»: почему в аптеках Ростова стали требовать рецепт на препараты

«У меня недавно была ситуация, когда пришел человек из органов. Щека у него распухла, жалуется на зубную боль, просит продать обезболивающий порошок. Но у меня теперь жесткая позиция. Объяснила ему, что этот препарат без рецепта не продам. Он ругался, возмущался, дескать, с каких пор на этот препарат нужен рецепт. А я сказала, что ответ на этот вопрос он может узнать у своих коллег. Это был мой крик души своего рода. Хотя не исключаю, что зуб у него на самом деле болел. Но рисковать своей зарплатой теперь я не собираюсь», — делится историей фармацевт Ольга [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции].