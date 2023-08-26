«Жизнь через боль»: почему в аптеках Ростова стали требовать рецепт на препараты

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Усугубило беспокойство донской общественности и обсуждаемое в начале августа постановление о том, что с 1 сентября 2023 года отпуск рецептурных препаратов будет производиться только по рецептам. К чему приготовиться покупателям лекарств и сотрудникам аптек в Ростовской области, почему уже сегодня на покупку обезболивающего препарата массового спроса в некоторых аптеках требуют рецепт — выяснял корреспондент RostovGazeta.
После удаления зуба в частной стоматологической клинике, доктор посоветовал корреспонденту RostovGazeta пропить несколько дней антибиотики и самое известное обезболивающее лекарство в пакетиках.
С приобретением антибиотиков проблем не возникло. А вот за обезболивающим пришлось побегать по городу. Нет, дефицита препарата не было. Но в некоторых аптеках Ростова его отказались продавать без рецепта или хотя бы бланка с назначением врача. А всего этого, понятное дело, у корреспондента не оказалось.
«Я не хочу из-за вас платить штраф», — таков был стандартный ответ фармацевтов ряда аптек Ростова.
В итоге обезболивающий препарат все-таки удалось купить. Его свободно, без каких-либо ограничений, продали в одной из аптек города. Однако эта ситуация привела к очевидному вопросу. Почему в одних аптеках для покупки обычного обезболивающего требуется рецепт, а в других — нет?
В одной из аптек Ростова корреспонденту RostovGazeta признались, что в начале лета у них была проверка.
«Представители проверяющих служб пришли в аптеку, и, жалуясь на невыносимую зубную боль, просили продать стандартный для этого случая набор — обезболивающий препарат, который в пакетиках, и лекарство для защиты желудка. По факту, эти препараты должны отпускаться по рецепту врача, или хотя бы по рекомендациям доктора на бланке с печатью. Но мы же живем в Ростове, и знаем, как у нас выписывается лечение — в большинстве случаев только на словах. Я пожалела человека, что ж он мучается с зубной болью. Продала лекарства», — рассказывает фармацевт аптеки Алена [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции].
Собеседница добавляет, что сразу после получения чека, покупатель предъявил удостоверение. После чего в аптеку вошли представители большинства проверяющих органов.
За продажу обезболивающего препарата без рецепта и фармацевту, и аптеке выписали штраф.
«Размер штрафа отнюдь не малый. Многие девочки из других аптек до сих пор расплачиваются за него своей зарплатой», — говорит Алена.
По инсайдерской информации удалось узнать, что сумма штрафа оказалась для фармацевта действительно огромной — порядка 80 тысяч рублей.
Оставшиеся без заработка из-за штрафов после проверок, ростовские фармацевты успешно усвоили урок. Теперь в этих аптеках не ведутся ни на какие жалобы и уговоры посетителей о невыносимой зубной боли.
«У меня недавно была ситуация, когда пришел человек из органов. Щека у него распухла, жалуется на зубную боль, просит продать обезболивающий порошок. Но у меня теперь жесткая позиция. Объяснила ему, что этот препарат без рецепта не продам. Он ругался, возмущался, дескать, с каких пор на этот препарат нужен рецепт. А я сказала, что ответ на этот вопрос он может узнать у своих коллег. Это был мой крик души своего рода. Хотя не исключаю, что зуб у него на самом деле болел. Но рисковать своей зарплатой теперь я не собираюсь», — делится историей фармацевт Ольга [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции].
В начале августа общественность Ростова активно обсуждала новое Постановление Правительства РФ. В его рамках, с 1 сентября аптеки обяжут заносить данные о рецептах в систему Мониторинга движения лекарственных препаратов. По разъяснениям экспертов, это означало, что отпуск лекарств из аптек теперь станет очень строгим — рецепт будут требовать на все рецептурные препараты.
Подобная практика уже давно существует в зарубежных странах. Ростовчанка Светлана, которая временно работает в Южной Корее, рассказывает, с какими трудностями сталкивается при любых недомоганиях.
«Перемерзла под кондиционером, начался цистит. В России я бы не переживала. Пошла б в аптеку, купила бы … [известный порошок-антибиотик для лечения цистита — прим. редакции], и сразу бы все прошло. А в аптеках Кореи почти все лекарства по рецептам. Даже многие таблетки от головной боли. Поэтому сперва надо идти к врачу. А это, между прочим, стоит немалых денег. Вот и мучаюсь тут, жду, когда домой вернусь», — говорит собеседница.
Работающие жители Ростова, почувствовав недомогание, не особо спешат за консультацией в поликлинику. Ростовчане знают, сколько времени придется стоять в очереди, ожидая прием терапевта. Да и редко какой работодатель одобрит желание своего сотрудника пропустить половину рабочего дня. Тем более для того, чтобы просто получить рецепт.
Эксперты били тревогу, отмечая, что прежде чем начинать масштабные реформы по строгой продаже рецептурных препаратов, необходимо сперва решить существующие проблемы в системе первичного звена медицинской помощи.
К примеру, нехватка терапевтов в поликлиниках могла обернуться катастрофой для многих пациентов. Спикеры не исключали, что некоторые люди банально не смогут попасть за рецептом к врачу. В итоге, останутся без лекарств, которые им жизненно необходимы.
Фармацевты добавляют, что в ряде регионов России уже давно существует практика продажи некоторых лекарственных препаратов, в том числе и антибиотиков, по рецептам. Но такой опыт в новинку для Ростовской области.
В начале августа, в негласной беседе, некоторые сотрудники аптек признались корреспонденту RostovGazeta, что на всякий случай запасаются некоторыми важными препаратами. Правда, срок годности у современных лекарств, совсем не велик. Специалисты сокрушались, что запастись на всю жизнь, наверняка, не удастся.
Да и среди некоторых ростовчан началась покупка препаратов впрок. Пациенты с хроническими заболеваниями, например, с остеопорозом, поделились с корреспондентом, что на всякий случай, с запасом прикупили необходимые для длительного лечения лекарства.
Однако позже в Минздраве успокоили общественность, разъяснив ситуацию. Оказалось, что вопреки рассуждениям экспертов в СМИ, изменения в правилах реализации лекарств не скажутся на доступности для пациентов. Также, не будут введены какие-то новые или специальные формы рецептов в этих случаях.
Росздравнадзор разъяснил, что изменения коснуться только некоторых рецептурных препаратов. Наркотических и сильнодействующих препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Лекарств отпускаемых дистанционным способом по рецептам. А также в ситуации, когда государство компенсирует покупателю полную или частичную стоимость лекарства. Это значит, что отпуск всех остальных препаратов никак не повлияет ни на покупателей, ни на работ аптек Ростова.
«Все ходовые препараты будут в таком же доступе, как и прежде», — заверили ростовские фармацевты.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области растет цена на жизненно важные препараты.