Адская жара до +32 градусов ожидается в Ростове 1 сентября

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Новый учебный год для школьников и студентов в Ростове начнется уже в следующую пятницу. В городе запланированы торжественные линейки и другие мероприятия, посвященные Дню знаний.
Синоптики предупредили, что в этот день в Ростове будет ясная и жаркая погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем превысит +32 градуса, а вечером опустится до +17 градусов. Скорость ветра не превысит четырех метров в секунду.
В целом, начало сентября выдастся жарким и облачным. Средняя температура воздуха в первые дни учебного года составит +30 градусов днем и +18 градусов вечером.
Напомним, продажу алкоголя запретят в Ростове-на-Дону на 1 сентября.