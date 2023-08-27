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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

В Ростове-на-Дону в День знаний будет жаркая и ясная погода

Адская жара до +32 градусов ожидается в Ростове 1 сентября

27 августа 2023, 08:12
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону в День знаний будет жаркая и ясная погода
В Ростове-на-Дону в День знаний будет жаркая и ясная погода, сообщают синоптики.

Новый учебный год для школьников и студентов в Ростове начнется уже в следующую пятницу. В городе запланированы торжественные линейки и другие мероприятия, посвященные Дню знаний.

Синоптики предупредили, что в этот день в Ростове будет ясная и жаркая погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем превысит +32 градуса, а вечером опустится до +17 градусов. Скорость ветра не превысит четырех метров в секунду.

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В целом, начало сентября выдастся жарким и облачным. Средняя температура воздуха в первые дни учебного года составит +30 градусов днем и +18 градусов вечером.

Напомним, продажу алкоголя запретят в Ростове-на-Дону на 1 сентября.

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