Большинство родителей в Ростове надеются обойтись дешевым букетом на 1 сентября

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
RostovGazeta провела опрос среди родителей школьников, чтобы узнать, какую сумму они планируют потратить на букет цветов для учителя. Выяснилось, что большая часть опрошенных — 38% — вообще откажутся от покупки цветов. 24% респондента заявили, что не будут много тратиться и купят букет стоимостью до 1 000 рублей.
По 1% опрошенных планируют купить цветы от 3 000 до 4 000 рублей и от 5 000 рублей и выше. Чуть больше, 2% респондентов, потратят на букет от 2 000 рублей до 3 000 рублей.
Еще 7% опрошенных хотят уложиться при покупке цветов в сумму от 1 000 рублей до 2 000 рублей.
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