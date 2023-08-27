Большинство родителей в Ростове надеются обойтись дешевым букетом на 1 сентября

RostovGazeta провела опрос среди родителей школьников, чтобы узнать, какую сумму они планируют потратить на букет цветов для учителя. Выяснилось, что большая часть опрошенных — 38% — вообще откажутся от покупки цветов. 24% респондента заявили, что не будут много тратиться и купят букет стоимостью до 1 000 рублей.