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Published Сегодня, 10:13

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24% опрошенных родителей планируют купить на День знаний букет цветов до 1000 рублей

Большинство родителей в Ростове надеются обойтись дешевым букетом на 1 сентября

27 августа 2023, 10:13
Фото: pxhere.com
24% опрошенных родителей планируют купить на День знаний букет цветов до 1000 рублей
24% опрошенных родителей планируют купить на День знаний букет цветов до 1 000 рублей, еще 38% пойдут на линейку без букета, следует из опроса, проведенного RostovGazeta.

RostovGazeta провела опрос среди родителей школьников, чтобы узнать, какую сумму они планируют потратить на букет цветов для учителя. Выяснилось, что большая часть опрошенных — 38% — вообще откажутся от покупки цветов. 24% респондента заявили, что не будут много тратиться и купят букет стоимостью до 1 000 рублей.

По 1% опрошенных планируют купить цветы от 3 000 до 4 000 рублей и от 5 000 рублей и выше. Чуть больше, 2% респондентов, потратят на букет от 2 000 рублей до 3 000 рублей.

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Еще 7% опрошенных хотят уложиться при покупке цветов в сумму от 1 000 рублей до 2 000 рублей.

Ранее RostovGazeta рассказала, какая погода будет в Ростове 1 сентября.

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#Алина Заярная#Дети#Цены в Ростове#1 сентября#День Знаний
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