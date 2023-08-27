Дом в Ростове украсит мурал с князем Невским, Захарченко, Гиви и Моторолой

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Мурал Константина Валерко победил в конкурсе в номинации «Они сражались за Родину». Автор мурала известен под псевдонимом Костя Original.
Изображение показывает связь времен. На нем изображены защитники Отечества: князь Александр Невский, знаменитый полководец Александр Суворов, а также герой Великой Отечественной войны Цезарь Куников, который родился в Ростове.
Композиция включает героев современности: Михаила Толстых («Гиви»), Арсена Павлова («Моторола»), Александра Захарченко и командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.
В сообщении сказано, что мурал на стене одной из многоэтажек появится уже совсем скоро.
Ранее стало известно, что медики из Ростовской области в зоне спецоперации провели свыше 500 операций военнослужащим, а также мирным гражданам. Известно, что в ЛНР для этого отправились восемь врачей.