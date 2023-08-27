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В Ростовской области в результате аварии травмы получили двое детей

Двое детей пострадали в столкновении двух легковушек в Ростовской области

27 августа 2023, 07:58
Фото: 1MI
В Ростовской области в результате аварии травмы получили двое детей
В Ростовской области в результате аварии травмы получили двое детей, сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло накануне вечером в городе Зверево Ростовской области. Там 22-летний водитель Kia Rio, совершая обгон в запрещенном месте, столкнулся с Lada Granta.

Сами автомобильные средства значительно не пострадали. Однако травмы в результате аварии получили 13-летний и 17-летний подростки, находившиеся в Lada. Сейчас они госпитализированы.

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Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.

Ранее в Ростовской области похоронили отца с четырьмя детьми, погибших в жутком ДТП в Волгодонском районе.

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