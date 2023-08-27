Двое детей пострадали в столкновении двух легковушек в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
ДТП произошло накануне вечером в городе Зверево Ростовской области. Там 22-летний водитель Kia Rio, совершая обгон в запрещенном месте, столкнулся с Lada Granta.
Сами автомобильные средства значительно не пострадали. Однако травмы в результате аварии получили 13-летний и 17-летний подростки, находившиеся в Lada. Сейчас они госпитализированы.
Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.
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