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Таганрогский художественный музей организует экскурсию к месту падения ракеты

Экскурсию в разрушенный ракетой музей организуют в Таганроге 28 августа

27 августа 2023, 08:36
Фото: Правительство Ростовской области
Таганрогский художественный музей организует экскурсию к месту падения ракеты
Таганрогский художественный музей организует экскурсию к месту падения ракеты, сообщают «Новые известия».

Ровно месяц назад в центре Таганрога упала ракета ВСУ. Она частично разрушила здание местного художественного музея. Пострадали и некоторые находящиеся там предметы искусства.

Сейчас музей решил организовать экскурсию к месту падения ракеты. «У вас есть возможность посетить территорию пострадавшего музея, ощутить весь масштаб произошедшей трагедии, увидеть эпицентр падения ракеты и последствия ее удара», — говорится в сообщении музея.

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Экскурсия намечена на 28 августа. Однако вход на нее запрещен детям до 14 лет и особо впечатлительным гражданам.

Напомним, в результате падения ракеты в Таганроге 28 июля чудом обошлось без погибших. Однако ранения получили прохожие и находившиеся в местном кафе посетители.

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