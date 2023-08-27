Экскурсию в разрушенный ракетой музей организуют в Таганроге 28 августа

Сейчас музей решил организовать экскурсию к месту падения ракеты. «У вас есть возможность посетить территорию пострадавшего музея, ощутить весь масштаб произошедшей трагедии, увидеть эпицентр падения ракеты и последствия ее удара», — говорится в сообщении музея.