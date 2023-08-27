Экскурсию в разрушенный ракетой музей организуют в Таганроге 28 августа

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Ровно месяц назад в центре Таганрога упала ракета ВСУ. Она частично разрушила здание местного художественного музея. Пострадали и некоторые находящиеся там предметы искусства.
Сейчас музей решил организовать экскурсию к месту падения ракеты. «У вас есть возможность посетить территорию пострадавшего музея, ощутить весь масштаб произошедшей трагедии, увидеть эпицентр падения ракеты и последствия ее удара», — говорится в сообщении музея.
Экскурсия намечена на 28 августа. Однако вход на нее запрещен детям до 14 лет и особо впечатлительным гражданам.
Напомним, в результате падения ракеты в Таганроге 28 июля чудом обошлось без погибших. Однако ранения получили прохожие и находившиеся в местном кафе посетители.