Фура с щебнем загорелась во время движения на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» на ходу загорелась фура с щебнем. Инцидент произошел примерно на 928-м километре дороги, недалеко от Каменска. Ликвидировать возгорание смогли на месте, до прибытия пожарных подразделений.
В МЧС уточнили, что происшествие идет в учет как ДТП. Однако по какой именно причине загорелась фура, уточнять не стали. О состоянии водителя также не сообщается.
Ранее машина загорелась на ходу рядом с ТРЦ «Мармелад» в Таганроге.