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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» фура с щебнем загорелась прямо во время движения

Фура с щебнем загорелась во время движения на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

27 августа 2023, 12:11
Фото: 1MI
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» фура с щебнем загорелась прямо во время движения
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» фура с щебнем загорелась прямо во время движения, сообщили в МЧС.

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» на ходу загорелась фура с щебнем. Инцидент произошел примерно на 928-м километре дороги, недалеко от Каменска. Ликвидировать возгорание смогли на месте, до прибытия пожарных подразделений.

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В МЧС уточнили, что происшествие идет в учет как ДТП. Однако по какой именно причине загорелась фура, уточнять не стали. О состоянии водителя также не сообщается.

Ранее машина загорелась на ходу рядом с ТРЦ «Мармелад» в Таганроге.

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