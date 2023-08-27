Итоги недели: жители Ростова прощались с Пригожиным и искали дешевый бензин

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Скромный праздник
В Ростове в этом году отметят 274-ю годовщину со дня основания города. На празднование власти решили потратить 1,2 миллиона рублей.
Организацией мероприятий займется управление наружной рекламой Ростова-на-Дону. Ведомство на сайте госзакупок определит поставщика, который предоставит украшения ко Дню города. В этом году на их покупку власти выделили 1,2 миллиона рублей — в 10 раз меньше, чем годом ранее.
Известно, что среди украшений будут флаги, а также световые композиции, посвященные Ростову-на-Дону, праздничные баннеры, «Древо света» и другое. Установить их подрядчик должен до 5 сентября, а убрать в первую декаду октября.
Самого исполнителя власти города выберут 29 августа.
Золотой бензин
Власти Ростовской области заверили, что запасов бензина в регионе хватит, минимум, на десять дней. Они объяснили нехватку топлива возросшим автомобильным трафиком через регион. Туристы, которые едут на отдых на авто, часто заправляются, а потому бензин быстро заканчивается.
Чиновники попросили СМИ не спекулировать на теме роста цен, а также заверили, что держат ситуацию на контроле.
Тем временем депутат Госдумы Евгений Бессонов сообщил, что также получил жалобы на подорожание дизельного топлива в Ростовской области от местных аграриев. Из-за этого у них появляются проблемы с полевыми работами. Депутат считает, что объективных причин для роста цен на бензин нет, а потому он написал жалобу в ФАС и Генпрокуратуру.
Гибель Пригожина
Вечером среды, 23 августа, стало известно о крушении в Тверской области частного самолета Embraer-135. На его борту, по данным Росавиации, находились бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его соратники Дмитрий Уткин и другие, в том числе и Сергей Пропустин. Последний является уроженцем Новочеркасска Ростовской области. 27 августа СК официально подтвердил — все находившиеся на борту погибшие соответствуют списку Росавиации.
Трагедия произошла спустя два месяца после мятежа ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону. Жители города решили сделать своеобразный мемориал в память о Пригожине рядом с городским цирком — там в июне застрял танк «Оркестра». К стихийному мемориалу стали приносить цветы, свечи, эмблемы ЧВК, портреты Пригожина и Уткина. Вечером 26 августа портреты пропали, убрана оказалась и большая часть цветов, однако жители Ростова продолжают подходить к цирку, чтобы почтить память павших бойцов. Рядом со стихийным мемориалом круглосуточно дежурит полиция.
На днях СМИ сообщили, что после смерти Пригожина «Вагнер» может возглавить уроженец Ростовской области Антон Елизаров с позывным «Лотос». Однако в самом «Оркестре» заявили, что Елизарова еще не назначали новым главой ЧВК. К тому же в настоящий момент его должность и так является самой старшей в организации. Он руководит боевой и учебной работой компании.