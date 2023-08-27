Итоги недели: жители Ростова прощались с Пригожиным и искали дешевый бензин

На днях СМИ сообщили, что после смерти Пригожина «Вагнер» может возглавить уроженец Ростовской области Антон Елизаров с позывным «Лотос». Однако в самом «Оркестре» заявили, что Елизарова еще не назначали новым главой ЧВК. К тому же в настоящий момент его должность и так является самой старшей в организации. Он руководит боевой и учебной работой компании.