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Published Сегодня, 14:47

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Мемориал, посвященный гибели Евгения Пригожина, в Ростове

Итоги недели: жители Ростова прощались с Пригожиным и искали дешевый бензин

27 августа 2023, 14:47
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Мемориал, посвященный гибели Евгения Пригожина, в Ростове
Власти Ростова урезали траты на празднование Дня города, тем временем бензин в регионе пробил ценовой потолок, а в авиакатастрофе в Тверской области погиб глава «Вагнера» Евгений Пригожин и его соратники, в том числе уроженец Новочеркасска Сергей Пропустин.

Скромный праздник

В Ростове в этом году отметят 274-ю годовщину со дня основания города. На празднование власти решили потратить 1,2 миллиона рублей.

Организацией мероприятий займется управление наружной рекламой Ростова-на-Дону. Ведомство на сайте госзакупок определит поставщика, который предоставит украшения ко Дню города. В этом году на их покупку власти выделили 1,2 миллиона рублей — в 10 раз меньше, чем годом ранее.

Известно, что среди украшений будут флаги, а также световые композиции, посвященные Ростову-на-Дону, праздничные баннеры, «Древо света» и другое. Установить их подрядчик должен до 5 сентября, а убрать в первую декаду октября.

Самого исполнителя власти города выберут 29 августа.

День городаДень города
День города
Фото: 1MI
В Ростове бюджет на покупку украшений ко Дню города урезали в 10 раз
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Золотой бензин

Жители Донецка и Ростова-на-Дону на этой неделе сообщили о дефиците бензина на заправках. Также они посетовали, что цены на топливо значительно выросли всего за несколько дней. Резерв топлива создан для спецтранспорта.

Власти Ростовской области заверили, что запасов бензина в регионе хватит, минимум, на десять дней. Они объяснили нехватку топлива возросшим автомобильным трафиком через регион. Туристы, которые едут на отдых на авто, часто заправляются, а потому бензин быстро заканчивается.

Чиновники попросили СМИ не спекулировать на теме роста цен, а также заверили, что держат ситуацию на контроле.

Тем временем депутат Госдумы Евгений Бессонов сообщил, что также получил жалобы на подорожание дизельного топлива в Ростовской области от местных аграриев. Из-за этого у них появляются проблемы с полевыми работами. Депутат считает, что объективных причин для роста цен на бензин нет, а потому он написал жалобу в ФАС и Генпрокуратуру.

Ростовчане заявили о дефиците бензинаРостовчане заявили о дефиците бензина
Ростовчане заявили о дефиците бензина
Фото: 1MI
Ростовчане заявили об отсутствии бензина на ряде АЗС
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Гибель Пригожина

Вечером среды, 23 августа, стало известно о крушении в Тверской области частного самолета Embraer-135. На его борту, по данным Росавиации, находились бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его соратники Дмитрий Уткин и другие, в том числе и Сергей Пропустин. Последний является уроженцем Новочеркасска Ростовской области. 27 августа СК официально подтвердил — все находившиеся на борту погибшие соответствуют списку Росавиации.

Трагедия произошла спустя два месяца после мятежа ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону. Жители города решили сделать своеобразный мемориал в память о Пригожине рядом с городским цирком — там в июне застрял танк «Оркестра». К стихийному мемориалу стали приносить цветы, свечи, эмблемы ЧВК, портреты Пригожина и Уткина. Вечером 26 августа портреты пропали, убрана оказалась и большая часть цветов, однако жители Ростова продолжают подходить к цирку, чтобы почтить память павших бойцов. Рядом со стихийным мемориалом круглосуточно дежурит полиция.

На днях СМИ сообщили, что после смерти Пригожина «Вагнер» может возглавить уроженец Ростовской области Антон Елизаров с позывным «Лотос». Однако в самом «Оркестре» заявили, что Елизарова еще не назначали новым главой ЧВК. К тому же в настоящий момент его должность и так является самой старшей в организации. Он руководит боевой и учебной работой компании.

Мемориал, посвященный Евгению Пригожину, в РостовеМемориал, посвященный Евгению Пригожину, в Ростове
Мемориал, посвященный Евгению Пригожину, в Ростове
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
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