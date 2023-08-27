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Posted Сегодня, 18:11

Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

В Ростове потребовали полностью запретить электросамокаты

Как в Париже: ростовчане просят властей полностью запретить электросамокаты

27 августа 2023, 18:11
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове потребовали полностью запретить электросамокаты

В Ростове потребовали полностью запретить электросамокаты

Жители Ростова просят властей полностью ограничить езду на электросамокатах, как это сделали в Париже, свои просьбы горожане оставляют в официальных группах администрации города.

Жители Ростова просят чиновников запретить в городе езду на электросамокатах.

Соответствующий запрет уже ввели власти Парижа. За введение ограничение проголосовали 89% парижан.

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Ростовчане заявляют, что электросамокаты часто становятся причиной ДТП, травмирования прохожих и даже гибели животных. Также авторы предложения надеются, что если полностью ограничить езду на электросамокатах не выйдет, то хотя бы получится ввести дополнительные дорожные ограничения и штрафные санкции для них.

Напомним, авторы предложения упоминали недавнюю трагедию на Пушкинской в Ростове. Там самокатчик раздавил пятимесячного щенка.

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