Как в Париже: ростовчане просят властей полностью запретить электросамокаты

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Жители Ростова просят чиновников запретить в городе езду на электросамокатах.
Соответствующий запрет уже ввели власти Парижа. За введение ограничение проголосовали 89% парижан.
Ростовчане заявляют, что электросамокаты часто становятся причиной ДТП, травмирования прохожих и даже гибели животных. Также авторы предложения надеются, что если полностью ограничить езду на электросамокатах не выйдет, то хотя бы получится ввести дополнительные дорожные ограничения и штрафные санкции для них.
Напомним, авторы предложения упоминали недавнюю трагедию на Пушкинской в Ростове. Там самокатчик раздавил пятимесячного щенка.