Как в Париже: ростовчане просят властей полностью запретить электросамокаты

Ростовчане заявляют, что электросамокаты часто становятся причиной ДТП, травмирования прохожих и даже гибели животных. Также авторы предложения надеются, что если полностью ограничить езду на электросамокатах не выйдет, то хотя бы получится ввести дополнительные дорожные ограничения и штрафные санкции для них.