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Published Сегодня, 09:59

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Ученые из РУДН оценят загрязнение воздуха машинами в Ростове и Новочеркасске

Московские ученые оценят загрязнение воздуха в Ростове и Новочеркасске

27 августа 2023, 09:59
Фото: pxhere.com
Ученые из РУДН оценят загрязнение воздуха машинами в Ростове и Новочеркасске
Ученые из РУДН оценят загрязнение воздуха машинами в Ростове и Новочеркасске, сообщается на портале госзакупок.

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды решил выяснить, насколько машины загрязняют воздух в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. НИИ, в частности, хочет обследовать структуру и интенсивность автомобильного трафика в этих городах.

Саму исследовательскую работу выполнят эксперты из РУДН. Им, в числе прочего, предстоит снять видео, на котором будут видны интенсивность и средняя скорость движения машин. В Ростове замеры сделают на 549 участках дорог и запишут там 3294 роликов. В Новочеркасске исследуют 118 участков трасс и снимут 708 видео.

В Ростовской области на мониторинг загрязнения воздуха потратят более 10 млн рублей
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За это ученые РУДН получат 31 миллион рублей. Работы они будет выполнять с августа по октябрь этого года.

Ранее ростовчане пожаловались губернатору на вонь от производства в зоне старого аэропорта.

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#Алина Заярная#Загрязнение воздуха#Экология в Ростовской области#Госзакупки в Ростовской области#Транспорт в Ростове
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