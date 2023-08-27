Московские ученые оценят загрязнение воздуха в Ростове и Новочеркасске

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды решил выяснить, насколько машины загрязняют воздух в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. НИИ, в частности, хочет обследовать структуру и интенсивность автомобильного трафика в этих городах.
Саму исследовательскую работу выполнят эксперты из РУДН. Им, в числе прочего, предстоит снять видео, на котором будут видны интенсивность и средняя скорость движения машин. В Ростове замеры сделают на 549 участках дорог и запишут там 3294 роликов. В Новочеркасске исследуют 118 участков трасс и снимут 708 видео.
За это ученые РУДН получат 31 миллион рублей. Работы они будет выполнять с августа по октябрь этого года.
Ранее ростовчане пожаловались губернатору на вонь от производства в зоне старого аэропорта.