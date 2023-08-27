Московские ученые оценят загрязнение воздуха в Ростове и Новочеркасске

Саму исследовательскую работу выполнят эксперты из РУДН. Им, в числе прочего, предстоит снять видео, на котором будут видны интенсивность и средняя скорость движения машин. В Ростове замеры сделают на 549 участках дорог и запишут там 3294 роликов. В Новочеркасске исследуют 118 участков трасс и снимут 708 видео.