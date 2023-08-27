Мужчина украл из военного магазина в Ростове похожий на автомат страйкбольный привод

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В Ростове в «Мегамаге» неизвестный мужчина похитил из магазина с военной продукцией стабильный привод АКС-74У. Он предназначается для страйкбольного оружия, имитирующего автомат.
На камерах наблюдения видно, что мужчина зашел в магазин, быстро и суетно осмотрел ассортимент, затем взял привод и поспешил уйти.
В полиции заявили, что уже занимаются расследованием инцидента. Сейчас они устанавливают личность вора.
Ранее в Таганроге задержали рецидивистов, укравших у пенсионера барсетку с деньгами.