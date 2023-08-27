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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

В Ростове мужчина украл из военного магазина привод для страйкбольного оружия

Мужчина украл из военного магазина в Ростове похожий на автомат страйкбольный привод

27 августа 2023, 11:14
Фото: 1MI
В Ростове мужчина украл из военного магазина привод для страйкбольного оружия
В Ростове мужчина украл из военного магазина привод для страйкбольного оружия, момент кражи попал на камеры слежения.

В Ростове в «Мегамаге» неизвестный мужчина похитил из магазина с военной продукцией стабильный привод АКС-74У. Он предназначается для страйкбольного оружия, имитирующего автомат.

На камерах наблюдения видно, что мужчина зашел в магазин, быстро и суетно осмотрел ассортимент, затем взял привод и поспешил уйти.

В Ростове мужчина украл из военного магазина привод для страйкбольного оружия
Видео: 1MI

В полиции заявили, что уже занимаются расследованием инцидента. Сейчас они устанавливают личность вора.

Ранее в Таганроге задержали рецидивистов, укравших у пенсионера барсетку с деньгами.

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