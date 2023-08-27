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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

В Ростове пропал 49-летний Андрей Синяков, он нуждается в медицинской помощи

Третьи сутки волонтеры и полиция в Ростове ищут мужчину, пропавшего из больницы

27 августа 2023, 12:55
Фото: 1MI
В Ростове пропал 49-летний Андрей Синяков, он нуждается в медицинской помощи

В Ростове третьи сутки ищут мужчину, нуждающегося в медпомощи

В Ростове пропал 49-летний Андрей Синяков, он нуждается в медицинской помощи, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

В Ростове третьи сутки не могут найти 49-летнего Андрея Синякова. Он вышел из больницы, в которой проходил лечение, и не вернулся. Родственники обращают внимание, что мужчине все еще нужна медицинская помощь.

Известно, что рост Синякова составляет 160 сантиметров. У него нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет в серую футболку, черные брюки и кроссовки с фиолетовой подошвой.

Пропавший Андрей СиняковПропавший Андрей Синяков
Пропавший Андрей Синяков
Фото: "ЛизаАлерт"

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Синякова, просят связаться с полицией и волонтерами.

Ранее молодой человек, не ориентирующийся в пространстве, пропал в Ростове.

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