Третьи сутки волонтеры и полиция в Ростове ищут мужчину, пропавшего из больницы

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В Ростове третьи сутки не могут найти 49-летнего Андрея Синякова. Он вышел из больницы, в которой проходил лечение, и не вернулся. Родственники обращают внимание, что мужчине все еще нужна медицинская помощь.
Известно, что рост Синякова составляет 160 сантиметров. У него нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет в серую футболку, черные брюки и кроссовки с фиолетовой подошвой.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Синякова, просят связаться с полицией и волонтерами.
Ранее молодой человек, не ориентирующийся в пространстве, пропал в Ростове.