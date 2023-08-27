В Ростовской области назвали цель экскурсий музея к месту падения ракеты в Таганроге

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Спустя месяц после падения украинской ракеты Таганрогский художественный музей решил организовать экскурсию, на которой все желающие смогут увидеть последствия инцидента. Дело в том, что осколки ракеты повредили и здание самого музея — у него обрушилась стена. Также пострадали некоторые экспонаты.
В правительстве Ростовской области «Подъему» заявили, что экскурсия создана в историко-познавательных и патриотических целях. Ее организация — инициатива самого музея. Это будет разовая акция, а стоимость ее посещения минимальна.
В самом музее добавляли, что на экскурсию не пустят детей до 14 лет и впечатлительных граждан.