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Экскурсия к месту падения ракеты в Таганроге носит познавательный и патриотический характер

В Ростовской области назвали цель экскурсий музея к месту падения ракеты в Таганроге

27 августа 2023, 12:34
Фото: Правительство Ростовской области
Экскурсия к месту падения ракеты в Таганроге носит познавательный и патриотический характер
Экскурсия к месту падения ракеты в Таганроге носит познавательный и патриотический характер, заявили власти Ростовской области.

Спустя месяц после падения украинской ракеты Таганрогский художественный музей решил организовать экскурсию, на которой все желающие смогут увидеть последствия инцидента. Дело в том, что осколки ракеты повредили и здание самого музея — у него обрушилась стена. Также пострадали некоторые экспонаты.

Таганрогский музей организовывает экскурсии на место падения украинской ракеты
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В правительстве Ростовской области «Подъему» заявили, что экскурсия создана в историко-познавательных и патриотических целях. Ее организация — инициатива самого музея. Это будет разовая акция, а стоимость ее посещения минимальна.

В самом музее добавляли, что на экскурсию не пустят детей до 14 лет и впечатлительных граждан.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Спецоперация#Дети#Происшествие#Музеи Ростовской области#Падение ракеты#Таганрогский музей
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