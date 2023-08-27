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Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Появилось видео с моментом падения девушки из окна в Ростове на Западном

Появилось видео с моментом падения девушки из окна в Ростове на Западном

27 августа 2023, 07:39
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове на улице Еременко 26 августа девушка выпала из окна 4-го этажа, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В сети распространяется видео, на котором молодая девушка лежит рядом с подъездом собственного дома. Все происходит по адресу: Еременко, 87.

Очевидцы сообщают, что девушка выпала с четвертого этажа. Погибнуть или получить серьезные увечья помог ростовчанке прохожий.

Момент падения девушки в Ростове из окна
Видео: тг-канал "Это Ростов"

«Мужчина поймал её в полете и увёл от штыря, подложив в полете портфель. Походу этот мужик её ангел хранитель, если бы упала на штырь — смерть», — сообщила очевидица.

Жильцы вызвали скорую. Когда медики приехали потерпевшая была в сознании и отвечала на их вопросы. Однако подняться она была не в состоянии.

Молодой психолог выпала из окна в Ростовской области после разговора по телефону
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Девушку госпитализировали. Что стало причиной ее падения пока не известно. В соцсетях сообщают, что у нее пять детей, которых изъяли органы опеки.

Ранее стало известно, что из окна дома в Азове выпала 33-летняя психолог из Подмосковья. Девушка перед падением разговаривала по телефону. Позже стало известно, что она получила травмы, от которых скончалась в больнице.

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