Появилось видео с моментом падения девушки из окна в Ростове на Западном

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В сети распространяется видео, на котором молодая девушка лежит рядом с подъездом собственного дома. Все происходит по адресу: Еременко, 87.
Очевидцы сообщают, что девушка выпала с четвертого этажа. Погибнуть или получить серьезные увечья помог ростовчанке прохожий.
«Мужчина поймал её в полете и увёл от штыря, подложив в полете портфель. Походу этот мужик её ангел хранитель, если бы упала на штырь — смерть», — сообщила очевидица.
Жильцы вызвали скорую. Когда медики приехали потерпевшая была в сознании и отвечала на их вопросы. Однако подняться она была не в состоянии.
Девушку госпитализировали. Что стало причиной ее падения пока не известно. В соцсетях сообщают, что у нее пять детей, которых изъяли органы опеки.
Ранее стало известно, что из окна дома в Азове выпала 33-летняя психолог из Подмосковья. Девушка перед падением разговаривала по телефону. Позже стало известно, что она получила травмы, от которых скончалась в больнице.