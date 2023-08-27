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«Результат — на лице»: Карпин прокомментировал провал «Ростова» в матче с «Пари НН»

«Результат — на лице»: Карпин назвал виновных в провале «Ростова» в матче с «Пари НН»

27 августа 2023, 07:09
Фото: 1MI
«Результат — на лице»: Карпин прокомментировал провал «Ростова» в матче с «Пари НН»

Карпин назвал виновных в провале «Ростова» в матче с «Пари НН» 26 августа

Тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин винит себя в очередном провале команды в матче с «Пари НН», об этом он рассказал в интервью, опубликованном на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Накануне состоялся выездной для ростовской команды матч с «Пари НН». Нижегородской команде удалось победить со счетом 1:0.

Карпина спросили, видит ли он свою ошибку в последнем матче. Он подтвердил, что виноват в провале.

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«Результат — на лице. Или налицо, как угодно», — отметил ростовский тренер. При этом он добавил, что не видит смысла переживать, что его могут отправить в отставку.

Напомним, предыдущий матч также закончился поражением ростовской команды. Он прошел с командой «Сочи» и закончился со счетом 0:4.

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