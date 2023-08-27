«Результат — на лице»: Карпин назвал виновных в провале «Ростова» в матче с «Пари НН»

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Накануне состоялся выездной для ростовской команды матч с «Пари НН». Нижегородской команде удалось победить со счетом 1:0.
Карпина спросили, видит ли он свою ошибку в последнем матче. Он подтвердил, что виноват в провале.
«Результат — на лице. Или налицо, как угодно», — отметил ростовский тренер. При этом он добавил, что не видит смысла переживать, что его могут отправить в отставку.
Напомним, предыдущий матч также закончился поражением ростовской команды. Он прошел с командой «Сочи» и закончился со счетом 0:4.