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Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Ростовчане ждут автобус на остановке поздно вечером

Ростовчане вынуждены идти домой пешком с детьми из-за нехватки автобусов вечером

27 августа 2023, 16:27
Фото: 1MI
Ростовчане ждут автобус на остановке поздно вечером
Из-за дефицита автобусов ростовчане вечером вынуждены придумывать альтернативные пути добраться домой, об этом они рассказали в соцсетях.

Жители Ростова жалуются на нехватку автобусов в городе по вечерам. Транспорт на некоторых маршрутах перестает ходить уже в 20.00 мск. Речь идет об автобусах, идущих из центра города в сторону Ростовского моря.

Жители в Ростове-на-Дону заявили о нехватке автобусов
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«Так каждые выходные. Люди чем могут добираются до Орской или Каскадной и идут пешком, даже с маленькими детьми», — пишут ростовчане.

Напомним, проблема нехватки общественного транспорта в Ростове стоит давно. Одной из ее причин власти называют дефицит водительских кадров. Набирать водителей чиновники планируют из других стран, например, из Киргизии.

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