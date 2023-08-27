Ростовчане вынуждены идти домой пешком с детьми из-за нехватки автобусов вечером

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Жители Ростова жалуются на нехватку автобусов в городе по вечерам. Транспорт на некоторых маршрутах перестает ходить уже в 20.00 мск. Речь идет об автобусах, идущих из центра города в сторону Ростовского моря.
«Так каждые выходные. Люди чем могут добираются до Орской или Каскадной и идут пешком, даже с маленькими детьми», — пишут ростовчане.
Напомним, проблема нехватки общественного транспорта в Ростове стоит давно. Одной из ее причин власти называют дефицит водительских кадров. Набирать водителей чиновники планируют из других стран, например, из Киргизии.