Ростовчанка Диброва показала округлившийся живот и ответила на слухи о беременности

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Ростовчане Дмитрий и Полина Дибровы воспитывают троих общих сыновей. Сейчас звездное семейство отдыхает в Турции. Модель Диброва часто выкладывает с отдыха фото в купальнике. Подписчики обратили внимание на ее округлившийся живот и предположили, что девушка находится в положении.
Однако Полина заверила поклонников, что стать мамой в четвертый раз пока не планирует. Фигура модели изменилась из-за питания — на отдыхе Диброва ни в чем себе не отказывает. Однако после замечаний подписчиков подумывает вернуться к тренировкам.
Ранее ростовчанин Дмитрий Дибров назвал «живыми трупами» посетителей дешевых кафе.