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Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Полина и Дмитрий Дибровы с детьми

Ростовчанка Диброва показала округлившийся живот и ответила на слухи о беременности

27 августа 2023, 16:24
Фото: Соцсети Полины Дибровой
Полина и Дмитрий Дибровы с детьми
Подписчики ростовчанки Полины Дибровой обратили внимание на ее округлившийся живот, модель прокомментировала слухи о своей четвертой беременности.

Ростовчане Дмитрий и Полина Дибровы воспитывают троих общих сыновей. Сейчас звездное семейство отдыхает в Турции. Модель Диброва часто выкладывает с отдыха фото в купальнике. Подписчики обратили внимание на ее округлившийся живот и предположили, что девушка находится в положении.

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Однако Полина заверила поклонников, что стать мамой в четвертый раз пока не планирует. Фигура модели изменилась из-за питания — на отдыхе Диброва ни в чем себе не отказывает. Однако после замечаний подписчиков подумывает вернуться к тренировкам.

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