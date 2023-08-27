Ростовчанка Диброва показала округлившийся живот и ответила на слухи о беременности

Однако Полина заверила поклонников, что стать мамой в четвертый раз пока не планирует. Фигура модели изменилась из-за питания — на отдыхе Диброва ни в чем себе не отказывает. Однако после замечаний подписчиков подумывает вернуться к тренировкам.