Ростовская область вошла в топ-5 регионов, где чаще всего покупают гаражи

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:00
В Ростовской области в текущем году доля выдачи ипотеки на гаражи и машиноместа составила 4,7%. Этот показатель помог региону занять четвертое место в рейтинге субъектов России по востребованности кредитов на гаражи. Больше ростовчан такого рода ипотеки берут только жители Москвы, Московской и Свердловской областей.
В Ростовской области стоимость гаража площадью 20 квадратных метров в ипотеку составляет примерно 1,1 миллиона рублей. Первоначальный взнос при таком кредите не превысит 300 тысяч рублей. По оценкам аналитиков, на выплату такой ипотеки у жителей Ростовской области уходит примерно 15 лет.
Ранее эксперты спрогнозировали затишье на рынке недвижимости в Ростове.