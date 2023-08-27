Ростовская область вошла в топ-5 регионов, где чаще всего покупают гаражи

В Ростовской области в текущем году доля выдачи ипотеки на гаражи и машиноместа составила 4,7%. Этот показатель помог региону занять четвертое место в рейтинге субъектов России по востребованности кредитов на гаражи. Больше ростовчан такого рода ипотеки берут только жители Москвы, Московской и Свердловской областей.