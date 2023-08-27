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Ростовская область заняла четвертое место среди регионов по востребованности ипотеки на гараж

Ростовская область вошла в топ-5 регионов, где чаще всего покупают гаражи

27 августа 2023, 10:58
Фото: 1MI
Ростовская область заняла четвертое место среди регионов по востребованности ипотеки на гараж
Ростовская область заняла четвертое место среди российских регионов по востребованности ипотеки на гараж, сообщают аналитики «Домклик».

В Ростовской области в текущем году доля выдачи ипотеки на гаражи и машиноместа составила 4,7%. Этот показатель помог региону занять четвертое место в рейтинге субъектов России по востребованности кредитов на гаражи. Больше ростовчан такого рода ипотеки берут только жители Москвы, Московской и Свердловской областей.

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В Ростовской области стоимость гаража площадью 20 квадратных метров в ипотеку составляет примерно 1,1 миллиона рублей. Первоначальный взнос при таком кредите не превысит 300 тысяч рублей. По оценкам аналитиков, на выплату такой ипотеки у жителей Ростовской области уходит примерно 15 лет.

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