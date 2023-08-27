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Posted Сегодня, 18:38

Published Сегодня, 18:38

Modified Сегодня, 18:41

Updated Сегодня, 18:41

Пожар охватил территорию рядом с Днепровским рынком в Ростове

Сильный пожар начался в районе Днепровского рынка в Ростове 27 августа

27 августа 2023, 18:38
Фото: 1MI
Пожар охватил территорию рядом с Днепровским рынком в Ростове
Пожар охватил территорию рядом с Днепровским рынком в Ростове, фото и видео с места событий публикуют в соцсетях очевидцы.

Пожар произошел на территории рядом с Днепровским рынком в Ростове. Столб дыма и огня виден за несколько километров от эпицентра возгорания. Предположительно, горит здание магазина. Искры от огня разлетаются по воздуху.

В МЧС сообщили, что пожарные уже выехали на место происшествия. Причина пожара и его площадь пока не известны. О пострадавших в огне также пока не сообщается.

Пожар охватил территорию рядом с Днепровским рынком в Ростове
Видео: 1MI

RostovGazeta следит за развитием ситуации.

Напомним, сегодня спасатели объявляли в Ростовской области высший — чрезвычайный — ранг пожарной опасности.

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