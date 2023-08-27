Сильный пожар начался в районе Днепровского рынка в Ростове 27 августа

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Пожар произошел на территории рядом с Днепровским рынком в Ростове. Столб дыма и огня виден за несколько километров от эпицентра возгорания. Предположительно, горит здание магазина. Искры от огня разлетаются по воздуху.
В МЧС сообщили, что пожарные уже выехали на место происшествия. Причина пожара и его площадь пока не известны. О пострадавших в огне также пока не сообщается.
RostovGazeta следит за развитием ситуации.
Напомним, сегодня спасатели объявляли в Ростовской области высший — чрезвычайный — ранг пожарной опасности.