Следком официально подтвердил гибель Пригожина и летевшего с ним новочеркассца

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Следственный комитет завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз по делу о крушении бизнес-джета Embraer-135 в Тверской области. Ее результаты позвонили установить личности всех десяти погибших. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.
Ранее его публиковала Росавиация. На борту находились бизнесмен и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его соратники Дмитрий Уткин и Сергей Пропустин. Последний из них является уроженцем Новочеркасска Ростовской области.
Ранее сообщалось, что после смерти Пригожина ЧВК «Вагнер» может возглавить уроженец Ростовской области Антон Елизаров. Однако в тг-канале «Оркестр Вагнера» сообщили, что никаких решений еще принято не было.