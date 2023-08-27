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Published Сегодня, 13:30

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Updated Сегодня, 13:32

Мемориал, посвященный гибели Евгения Пригожина, в Ростове

Следком официально подтвердил гибель Пригожина и летевшего с ним новочеркассца

27 августа 2023, 13:30
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Мемориал, посвященный гибели Евгения Пригожина, в Ростове
Следственный комитет официально подтвердил гибель в авиакатастрофе Евгений Пригожина и его соратника из Ростовской области Сергея Пропустина, сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

Следственный комитет завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз по делу о крушении бизнес-джета Embraer-135 в Тверской области. Ее результаты позвонили установить личности всех десяти погибших. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.

Мемориал в Ростове, посвященный гибели Евгения ПригожинаМемориал в Ростове, посвященный гибели Евгения Пригожина
Мемориал в Ростове, посвященный гибели Евгения ПригожинаМемориал в Ростове, посвященный гибели Евгения Пригожина
Мемориал в Ростове, посвященный гибели Евгения ПригожинаМемориал в Ростове, посвященный гибели Евгения Пригожина
Мемориал в Ростове, посвященный гибели Евгения Пригожина
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Ранее его публиковала Росавиация. На борту находились бизнесмен и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его соратники Дмитрий Уткин и Сергей Пропустин. Последний из них является уроженцем Новочеркасска Ростовской области.

Ранее сообщалось, что после смерти Пригожина ЧВК «Вагнер» может возглавить уроженец Ростовской области Антон Елизаров. Однако в тг-канале «Оркестр Вагнера» сообщили, что никаких решений еще принято не было.

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