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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Жители Ростова пожаловались на звуки стрельбы и звуки взрывов минувшей ночью

Стала известна причина ночной стрельбы в Ростове на Саратовской улице

27 августа 2023, 10:31
Фото: 1MI
Жители Ростова пожаловались на звуки стрельбы и звуки взрывов минувшей ночью
Жители Ростова пожаловались на звуки стрельбы и взрывов минувшей ночью, об этом они рассказали в соцсетях.

Жители Ростова сообщили, что слышали звуки взрыва минувшей ночью на пересечении улиц Саратовской и Нансена. Шум сопровождался вспышками света. Далее последовала автоматная очередь. Также, со слов очевидцев, в здании, откуда доносилась стрельба, неизвестные ходили с фонариками.

Жители Ростова сообщили о ночном взрыве со вспышкой света и автоматных очередях
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В МВД заявили, что занимаются проверкой обстоятельств инцидента. Там также добавили, что в здании, откуда доносился шум, находится страйкбольный клуб. Вероятно, занятия там и стали причиной шума и испуга ростовчан.

Ранее очевидцы сообщили о драке между военным и самокатчиком в центре Ростова.

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