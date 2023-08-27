Стала известна причина ночной стрельбы в Ростове на Саратовской улице

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Жители Ростова сообщили, что слышали звуки взрыва минувшей ночью на пересечении улиц Саратовской и Нансена. Шум сопровождался вспышками света. Далее последовала автоматная очередь. Также, со слов очевидцев, в здании, откуда доносилась стрельба, неизвестные ходили с фонариками.
В МВД заявили, что занимаются проверкой обстоятельств инцидента. Там также добавили, что в здании, откуда доносился шум, находится страйкбольный клуб. Вероятно, занятия там и стали причиной шума и испуга ростовчан.
Ранее очевидцы сообщили о драке между военным и самокатчиком в центре Ростова.