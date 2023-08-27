Туристы показали, как выглядит место падения ракеты в Таганроге спустя месяц

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
28 июля украинская ракета упала в центре Таганрога. Ее обломки разрушили местное кафе и частично повредили здание местного художественного музея — у него обвалилась стена. Пострадали и находившиеся внутри предметы искусства. Чудом обошлось без жертв, однако прохожие, находившиеся рядом с эпицентром падения ракеты, получили серьезные травмы.
Спустя месяц художественный музей организовал экскурсию к месту падения ракеты. Мероприятие объяснили историко-познавательными и патриотическими целями.
Туристы из Волгограда, находящиеся сейчас в Таганроге, рассказали, что атмосфера в городе спокойная. О трагедии напоминают лишь огражденные забором разрушенные строения в центре города.