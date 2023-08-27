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Туристы показали, как выглядит место падения ракеты в Таганроге спустя месяц

Туристы показали, как выглядит место падения ракеты в Таганроге спустя месяц

27 августа 2023, 15:40
Фото: rostovgazeta.ru
Туристы показали, как выглядит место падения ракеты в Таганроге спустя месяц
Месяц назад в Таганроге упала украинская ракета, туристы, посетившие город сегодня, рассказали RostovGazeta о своих впечатлениях о нем.

28 июля украинская ракета упала в центре Таганрога. Ее обломки разрушили местное кафе и частично повредили здание местного художественного музея — у него обвалилась стена. Пострадали и находившиеся внутри предметы искусства. Чудом обошлось без жертв, однако прохожие, находившиеся рядом с эпицентром падения ракеты, получили серьезные травмы.

Место падения ракеты в Таганроге сегодняМесто падения ракеты в Таганроге сегодня
Место падения ракеты в Таганроге сегодняМесто падения ракеты в Таганроге сегодня
Место падения ракеты в Таганроге сегодня
Фото: rostovgazeta.ru

Спустя месяц художественный музей организовал экскурсию к месту падения ракеты. Мероприятие объяснили историко-познавательными и патриотическими целями.

Туристы из Волгограда, находящиеся сейчас в Таганроге, рассказали, что атмосфера в городе спокойная. О трагедии напоминают лишь огражденные забором разрушенные строения в центре города.

Ранее сообщалось, что в Таганроге могут создать народные дружины.

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