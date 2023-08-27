Туристы показали, как выглядит место падения ракеты в Таганроге спустя месяц

28 июля украинская ракета упала в центре Таганрога. Ее обломки разрушили местное кафе и частично повредили здание местного художественного музея — у него обвалилась стена. Пострадали и находившиеся внутри предметы искусства. Чудом обошлось без жертв, однако прохожие, находившиеся рядом с эпицентром падения ракеты, получили серьезные травмы.