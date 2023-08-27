В последние дни августа ростовчан ожидает жара до +35 градусов и отсутствие дождей

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Последние дни августа выдадутся жаркими и солнечными в Ростове. В понедельник, 28 августа, температура воздуха днем составит +33 градусов, вечером же похолодает до +27. Небо будет ясным. Скорость ветра не превысит четырех метров в секунду.
Пик жары придется на четверг, 31 августа. Тогда температура воздуха днем поднимется до +35 градусов, а вечером незначительно опустится до +30.
Начало сентября, предупреждают синоптики, также будет жарким и без осадков.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде в Ростове в День знаний.