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Posted Сегодня, 17:40

Published Сегодня, 17:40

Modified Сегодня, 17:42

Updated Сегодня, 17:42

В последние дни августа в Ростове будет жарко и солнечно

В последние дни августа ростовчан ожидает жара до +35 градусов и отсутствие дождей

27 августа 2023, 17:40
Фото: 1MI
В последние дни августа в Ростове будет жарко и солнечно
В последние дни августа в Ростове будет жарко и солнечно, заявили синоптики.

Последние дни августа выдадутся жаркими и солнечными в Ростове. В понедельник, 28 августа, температура воздуха днем составит +33 градусов, вечером же похолодает до +27. Небо будет ясным. Скорость ветра не превысит четырех метров в секунду.

Пик жары придется на четверг, 31 августа. Тогда температура воздуха днем поднимется до +35 градусов, а вечером незначительно опустится до +30.

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Начало сентября, предупреждают синоптики, также будет жарким и без осадков.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде в Ростове в День знаний.

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