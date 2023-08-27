В районе ЦГБ в Ростове может вырасти еще одна высотка

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В центре Ростова на продажу выставлен участок в 11 соток. Его предлагают купить за 50 миллионов рублей. Известно, что на нем уже располагается дом, однако его вскоре расселят. «Со всеми совладельцами есть договоренность и понимание по цене, проведены длительные переговоры», — утверждает продавец.
Участок, по его словам, идеально подойдет под строительство апартаментов или многоквартирного дома. Рядом находятся больница, парк, административные здания, образовательные учреждения. Поэтому квартиры в таком доме будут весьма востребованы.
«Земельный участок правильной формы, угловой, что дает возможность использовать максимальный процент застройки. […] Локация очень перспективная», — заключает продавец.
Ранее сообщалось, что под Ростовом на месте бывшего рынка «Алмаз» может появиться жилой микрорайон.