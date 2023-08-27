rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

В Ростове на Варфоломеева продают участок земли под строительство многоэтажного дома

В районе ЦГБ в Ростове может вырасти еще одна высотка

27 августа 2023, 07:45
Фото: 1MI
В Ростове на Варфоломеева продают участок земли под строительство многоэтажного дома
В Ростове на Варфоломеева продают участок земли под строительство многоэтажного дома, сообщается на одном из сайтов свободных объявлений.

В центре Ростова на продажу выставлен участок в 11 соток. Его предлагают купить за 50 миллионов рублей. Известно, что на нем уже располагается дом, однако его вскоре расселят. «Со всеми совладельцами есть договоренность и понимание по цене, проведены длительные переговоры», — утверждает продавец.

Участок, по его словам, идеально подойдет под строительство апартаментов или многоквартирного дома. Рядом находятся больница, парк, административные здания, образовательные учреждения. Поэтому квартиры в таком доме будут весьма востребованы.

Несколько участков в центре Ростова отдадут под строительство ЖК и бизнес-центров
Узнать подробнее

«Земельный участок правильной формы, угловой, что дает возможность использовать максимальный процент застройки. […] Локация очень перспективная», — заключает продавец.

Ранее сообщалось, что под Ростовом на месте бывшего рынка «Алмаз» может появиться жилой микрорайон.

Читайте также:
Эксперты оценили, как изменится рынок жилья в Ростове с застройкой ЛевобережьяКубанский строитель займется застройкой на Северном в Ростове за 663 миллиона рублейУчасток рядом с Северным кладбищем в Ростове отдадут под комплексное развитие
#Новости#Алина Заярная#Застройка Ростова#Строительство в Ростове#Многоэтажные дома#ЖК в Ростове
Подпишитесь
В Ростовской области растут цены на мясо, а дончан могут привлечь к защите региона
Вчера, 16:50
Таганрожец Деревянко «влетел» на деньги, пытаясь заработать на майнинге
Вчера, 12:27
К Черному морю отправили 15 детей, пострадавших при падении трибун в Ростове
Вчера, 11:49
В Ростовской области дончан привлекут к борьбе с диверсантами и защите границ
Вчера, 10:11
В центре Ростова у Пригородного вокзала дотла сгорел автомобиль
Вчера, 09:15
В Ростовской области стало больше детей с нарушениями зрения
Вчера, 08:53