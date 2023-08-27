В районе ЦГБ в Ростове может вырасти еще одна высотка

В центре Ростова на продажу выставлен участок в 11 соток. Его предлагают купить за 50 миллионов рублей. Известно, что на нем уже располагается дом, однако его вскоре расселят. «Со всеми совладельцами есть договоренность и понимание по цене, проведены длительные переговоры», — утверждает продавец.