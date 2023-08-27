В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность 27 августа

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Ранее в Красноармейском сельском поселении Ростовской области был введен режим ЧС. Причиной этого стал крупный пожар, который перекинулся из соседнего леса. Огонь распространился на 20 гектаров.
Высокий класс пожароопасности прежде всего угрожает южным и юго-восточным районам Ростовской области. В северо-западных, северо-восточных, центральных районах и Приазовье класс пожароопасности чуть ниже.
В связи с риском возникновения природных пожаров спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях. Стоит отметить, что в воскресенье, 27 августа, воздух в некоторых районах региона прогреется до +31 градуса.