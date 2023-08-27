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Published Сегодня, 06:58

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В Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность 27 августа

В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность 27 августа

27 августа 2023, 06:58
Фото: 1MI
В Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность 27 августа
Чрезвычайная пожароопасность (пятый класс) сохранится в ряде районов Ростовской области 27 августа, сообщают в региональном ГУ МЧС России.

Ранее в Красноармейском сельском поселении Ростовской области был введен режим ЧС. Причиной этого стал крупный пожар, который перекинулся из соседнего леса. Огонь распространился на 20 гектаров.

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Высокий класс пожароопасности прежде всего угрожает южным и юго-восточным районам Ростовской области. В северо-западных, северо-восточных, центральных районах и Приазовье класс пожароопасности чуть ниже.

В связи с риском возникновения природных пожаров спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях. Стоит отметить, что в воскресенье, 27 августа, воздух в некоторых районах региона прогреется до +31 градуса.

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