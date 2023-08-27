ВАЗ превратился в груду металла после столкновения с бетононасосом под Ростовом

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
ДТП произошло сегодня под Ростовом в районе рынка «Классик». Там ВАЗ влетела в бетононасос. Удар транспортных средств был настолько сильным, что легковушка превратилась в груду металла.
На кадрах с места событий видно, что последствия ДТП устраняют спасатели. Также туда прибыла скорая помощь. Она госпитализировала водителя ВАЗ с серьезными травмами.
В Госавтоинспекции Ростовской области обстоятельства аварии пока никак не комментируют.
Информация уточняется.
Ранее двое детей пострадали в столкновении двух легковушек в Ростовской области.