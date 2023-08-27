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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Водитель ВАЗ госпитализирован после жесткого столкновения с бетононасосом под Ростовом

ВАЗ превратился в груду металла после столкновения с бетононасосом под Ростовом

27 августа 2023, 17:06
Фото: 1MI
Водитель ВАЗ госпитализирован после жесткого столкновения с бетононасосом под Ростовом
Водитель ВАЗ госпитализирован после жесткого столкновения с бетононасосом под Ростовом, сообщают в соцсетях очевидцы.

ДТП произошло сегодня под Ростовом в районе рынка «Классик». Там ВАЗ влетела в бетононасос. Удар транспортных средств был настолько сильным, что легковушка превратилась в груду металла.

На кадрах с места событий видно, что последствия ДТП устраняют спасатели. Также туда прибыла скорая помощь. Она госпитализировала водителя ВАЗ с серьезными травмами.

Водитель ВАЗ госпитализирован после жесткого столкновения с бетононасосом под Ростовом
Видео: 1MI

В Госавтоинспекции Ростовской области обстоятельства аварии пока никак не комментируют.

Информация уточняется.

Ранее двое детей пострадали в столкновении двух легковушек в Ростовской области.

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