rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Власти Рима борются с крысами вблизи Колизея

27 августа 2023, 07:27
Власти Рима приступили к специальной операции по противодействию нашествию крыс в окрестностях Колизея, одной из самых популярных туристических достопримечательностей итальянской столицы. По информации от агентства Reuters, они объявили о запуске специальных мероприятий.

В ближайшее время планируется провести генеральную уборку зеленых зон и канализационных систем вблизи древнего амфитеатра. Дополнительно будет осуществлена установка ловушек для грызунов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Такие действия стали необходимыми после того, как туристы стали делиться в социальных сетях фотографиями крыс, которые активно разносились возле Колизея.

Сабрина Альфонси, руководитель отдела по вывозу мусора в городе, поделилась, что на данный момент в Риме проживает приблизительно 7 миллионов крыс, что составляет около 2,5 крысы на каждого жителя. Она также отметила, что рост числа туристов летом вместе с жаркой погодой привел к увеличению объемов мусора, что, в свою очередь, способствовало активному размножению грызунов.

Подпишитесь
В Ростовской области растут цены на мясо, а дончан могут привлечь к защите региона
Вчера, 16:50
Таганрожец Деревянко «влетел» на деньги, пытаясь заработать на майнинге
Вчера, 12:27
К Черному морю отправили 15 детей, пострадавших при падении трибун в Ростове
Вчера, 11:49
В Ростовской области дончан привлекут к борьбе с диверсантами и защите границ
Вчера, 10:11
В центре Ростова у Пригородного вокзала дотла сгорел автомобиль
Вчера, 09:15
В Ростовской области стало больше детей с нарушениями зрения
Вчера, 08:53