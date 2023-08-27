Власти Рима борются с крысами вблизи Колизея

Сабрина Альфонси, руководитель отдела по вывозу мусора в городе, поделилась, что на данный момент в Риме проживает приблизительно 7 миллионов крыс, что составляет около 2,5 крысы на каждого жителя. Она также отметила, что рост числа туристов летом вместе с жаркой погодой привел к увеличению объемов мусора, что, в свою очередь, способствовало активному размножению грызунов.