Военнослужащие СВО поучаствовали реконструкции боев 1943 года в Ростовской области

Организатор мероприятия, руководитель поискового движения «Миус-фронт» Андрей Кудряков рассказал ТАСС, что в реконструкции приняли участие более 300 человек. «Реконструкция проходила на границе с Донбассом, 20 километров — и уже ДНР. Военнослужащие СВО, которые воюют в добровольческих частях, наши реконструкторы приняли участие в этот раз в мероприятии», — говорит он.