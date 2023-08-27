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Военнослужащие СВО стали участниками реконструкции боев 1943 года

Военнослужащие СВО поучаствовали реконструкции боев 1943 года в Ростовской области

27 августа 2023, 15:45
Фото: 1MI
Военнослужащие СВО стали участниками реконструкции боев 1943 года
В Ростовской области военнослужащие СВО стали участниками реконструкции боев 1943 года, сообщил руководитель поискового движения «Миус-фронт» Андрей Кудряков.

Военнослужащие СВО приняли участие в военно-исторической реконструкции «Бои на южном направлении 1943 года — прорыв Миус-фронта». Мероприятие посвящено 80-й годовщине освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Реконструкцию провели в Неклиновском районе.

Организатор мероприятия, руководитель поискового движения «Миус-фронт» Андрей Кудряков рассказал ТАСС, что в реконструкции приняли участие более 300 человек. «Реконструкция проходила на границе с Донбассом, 20 километров — и уже ДНР. Военнослужащие СВО, которые воюют в добровольческих частях, наши реконструкторы приняли участие в этот раз в мероприятии», — говорит он.

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По словам Кудрякова, вспоминать бои Великой Отечественной войны очень важно в современных реалиях, так как события прошлого имеют очень много параллелей с настоящим.

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