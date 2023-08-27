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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

В Ростове парень предложил пенсионерке донести ее тяжелые сумки

В Ростове доставка пакетов с продуктами обошлась пенсионерке в 35 тысяч рублей

27 августа 2023, 11:34
Фото: pxhere.com
В Ростове парень предложил пенсионерке донести ее тяжелые сумки

Юношу, ударившего и ограбившего пенсионерку, задержали в Ростове

В Ростове парень предложил пенсионерке донести ее тяжелые сумки, а затем ограбил, рассказали в полиции.

В Ростове задержали 18-летнего юношу, подозреваемого в серии грабежей. Одной из его потерпевших оказалась пенсионерка. Она направлялась домой с покупками, когда молодой человек предложил ей помощь донести их. Когда пенсионерка согласилась, он толкнул ее, сорвал с женщины золотые украшения и убежал.

Сумма награбленного превысила 35 тысяч рублей. Украшения юноша сдал в ломбард, а деньги потратил.

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Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу.

Ранее в Таганроге задержали рецидивистов, укравших у пенсионера барсетку с деньгами.

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