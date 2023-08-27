В Ростове доставка пакетов с продуктами обошлась пенсионерке в 35 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В Ростове задержали 18-летнего юношу, подозреваемого в серии грабежей. Одной из его потерпевших оказалась пенсионерка. Она направлялась домой с покупками, когда молодой человек предложил ей помощь донести их. Когда пенсионерка согласилась, он толкнул ее, сорвал с женщины золотые украшения и убежал.
Сумма награбленного превысила 35 тысяч рублей. Украшения юноша сдал в ломбард, а деньги потратил.
Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу.
Ранее в Таганроге задержали рецидивистов, укравших у пенсионера барсетку с деньгами.