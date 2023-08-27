В Ростове доставка пакетов с продуктами обошлась пенсионерке в 35 тысяч рублей

В Ростове задержали 18-летнего юношу, подозреваемого в серии грабежей. Одной из его потерпевших оказалась пенсионерка. Она направлялась домой с покупками, когда молодой человек предложил ей помощь донести их. Когда пенсионерка согласилась, он толкнул ее, сорвал с женщины золотые украшения и убежал.