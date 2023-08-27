rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Жители Ростова-на-Дону вновь пожаловались на заросли амброзии

Жители Ростова-на-Дону вновь пожаловались на заросли амброзии

27 августа 2023, 06:16
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону вновь пожаловались на заросли амброзии
На нескошенную сорную траву пожаловались жители одного из районов Ростова на сайте сервиса «Благоустройство Ростова».

По словам местных жителей, они уже в третий раз пытаются достучаться до администрации города размещая на сайте сервиса подобные жалобы. Однако работы не выполняются.

Более того, как пишут ростовчане, уже дважды городские власти отчитывались о скошенной сорной траве. Но та так и продолжает расти. Речь идет о амброзии, которая разрослась возле дома по адресу: улица Орская, 23.

Заросли амброзии в РостовеЗаросли амброзии в Ростове
Заросли амброзии в Ростове
Фото: bg.rostov-gorod.ru
Большинство фонтанов в центре Ростова не работает летом 2023 года
Узнать подробнее

«Неужели у вас вообще нет совести», — вопрошают обеспокоенные жители города.

Ранее сотрудники RostovGazeta подробно рассказали, чем опасна амброзия. Так, растение может вызвать аллергию. Людям, которые склонны к ней, стоит избегать амброзию, которая цветет осенью.

Читайте также:
Ростовчане попросили расширить дорогу на Оганова до двух полосПочти 80 млн рублей направят на ремонт внутриквартальных проездов в Ростове-на-ДонуЖители пожаловались на разросшиеся поля с амброзией на Западном в Ростове
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Благоустройство#Последние новости Ростова на сегодня#Благоустройство в Ростове#Администрация#Благоустройство города#Благоустройство дворов
Подпишитесь
В Ростовской области растут цены на мясо, а дончан могут привлечь к защите региона
Вчера, 16:50
Таганрожец Деревянко «влетел» на деньги, пытаясь заработать на майнинге
Вчера, 12:27
К Черному морю отправили 15 детей, пострадавших при падении трибун в Ростове
Вчера, 11:49
В Ростовской области дончан привлекут к борьбе с диверсантами и защите границ
Вчера, 10:11
В центре Ростова у Пригородного вокзала дотла сгорел автомобиль
Вчера, 09:15
В Ростовской области стало больше детей с нарушениями зрения
Вчера, 08:53