Жители Ростова-на-Дону вновь пожаловались на заросли амброзии

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
По словам местных жителей, они уже в третий раз пытаются достучаться до администрации города размещая на сайте сервиса подобные жалобы. Однако работы не выполняются.
Более того, как пишут ростовчане, уже дважды городские власти отчитывались о скошенной сорной траве. Но та так и продолжает расти. Речь идет о амброзии, которая разрослась возле дома по адресу: улица Орская, 23.
«Неужели у вас вообще нет совести», — вопрошают обеспокоенные жители города.
Ранее сотрудники RostovGazeta подробно рассказали, чем опасна амброзия. Так, растение может вызвать аллергию. Людям, которые склонны к ней, стоит избегать амброзию, которая цветет осенью.