Жители Ростова сообщили о ночном взрыве со вспышкой света и автоматных очередях

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Минувшей ночью жители Ростова слышали звуки взрыва на пересечении улиц Саратовской и Нансена. Взрыв, по их словам, сопровождался яркой вспышкой света. После этого последовали звуки автоматной очереди.
Также очевидцы утверждают, что в домах, откуда доносилась стрельба, кто-то ходил с фонариками.
В полиции корреспонденту RostovGazeta заявили, что получили сообщения от граждан и уже организовали проверку, где выяснят обстоятельства инцидента. Также там добавили, что в здании откуда доносилась стрельба находится страйкбольный клуб.
Ранее сообщалось, что особые меры безопасности введут в Ростовской области.