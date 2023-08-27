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Published Сегодня, 09:47

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Updated Сегодня, 09:49

Жители Ростова сообщают о взрыве на Саратовской улице

Жители Ростова сообщили о ночном взрыве со вспышкой света и автоматных очередях

27 августа 2023, 09:47
Фото: 1MI
Жители Ростова сообщают о взрыве на Саратовской улице
Жители улицы Саратовской в Ростове минувшей ночью слышали звук взрыва и автоматную очередь, об этом они рассказали в соцсетях.

Минувшей ночью жители Ростова слышали звуки взрыва на пересечении улиц Саратовской и Нансена. Взрыв, по их словам, сопровождался яркой вспышкой света. После этого последовали звуки автоматной очереди.

Также очевидцы утверждают, что в домах, откуда доносилась стрельба, кто-то ходил с фонариками.

Названа причина взрыва судна, в котором могли быть Пригожин и уроженец Новочеркасска
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В полиции корреспонденту RostovGazeta заявили, что получили сообщения от граждан и уже организовали проверку, где выяснят обстоятельства инцидента. Также там добавили, что в здании откуда доносилась стрельба находится страйкбольный клуб.

Ранее сообщалось, что особые меры безопасности введут в Ростовской области.

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