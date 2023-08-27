Жительница Ростова разгромила ночной клуб из-за шумной музыки

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Жительница улицы Станиславского в Ростове долгое время жаловалась на громкую музыку, доносившуюся из соседнего ночного клуба. Шум мешал девушке спать. Не выдержав, она решила разгромить заведение.
Ростовчанка кидала внутри заведения предметы, а также весьма эмоционально и с нецензурной лексикой ругалась с охранниками. Те вытолкали ее на улицу, где спор о громкой музыке продолжился.
В полиции инцидент пока никак не комментировали.
В соцсетях ростовчане заявили, что понимают жалобы девушки на громкую музыку, однако способ ее борьбы за ночное спокойствие не поддержали.
Ранее драка с поножовщиной произошла рядом с Центральным рынком в Ростове.