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Published Сегодня, 10:43

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Updated Сегодня, 10:45

Жительница Ростова устала от громкой музыки из соседнего клуба и устроила там погром

Жительница Ростова разгромила ночной клуб из-за шумной музыки

27 августа 2023, 10:43
Фото: 1MI
Жительница Ростова устала от громкой музыки из соседнего клуба и устроила там погром
Жительница Ростова устала от громкой музыки из соседнего клуба и устроила там небольшой погром, рассказали в соцсетях очевидцы.

Жительница улицы Станиславского в Ростове долгое время жаловалась на громкую музыку, доносившуюся из соседнего ночного клуба. Шум мешал девушке спать. Не выдержав, она решила разгромить заведение.

Ростовчанка кидала внутри заведения предметы, а также весьма эмоционально и с нецензурной лексикой ругалась с охранниками. Те вытолкали ее на улицу, где спор о громкой музыке продолжился.

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В полиции инцидент пока никак не комментировали.

В соцсетях ростовчане заявили, что понимают жалобы девушки на громкую музыку, однако способ ее борьбы за ночное спокойствие не поддержали.

Ранее драка с поножовщиной произошла рядом с Центральным рынком в Ростове.

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