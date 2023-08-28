Более двух тонн топлива прятали от ростовских таможенников на судне из Молдавии

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Речной порт Ростова прибыло судна из Молдавии для совершении таможенных операций. Его проверили сотрудники Пограничного управления ФСБ России. Они вместе с таможенниками нашли на судне 2,5 тонны незадекларированного горючего. Его прятали в топливных емкостях.
В отношении судовладельца теперь возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф.
Ранее таможенники нашли незадекларированные запчасти на судне, прибывшем в Ростов-на-Дону из Сирии.