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Published Сегодня, 09:18

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Updated Сегодня, 09:20

Более двух тонн топлива прятали от ростовских таможенников на судне из Молдавии

Более двух тонн топлива прятали от ростовских таможенников на судне из Молдавии

28 августа 2023, 09:18
Фото: pxhere.com
Более двух тонн топлива прятали от ростовских таможенников на судне из Молдавии
Более двух тонн незадекларированного топлива нашли ростовские таможенники на судне из Молдавии, сообщили в Южном таможенном управлении.

В Речной порт Ростова прибыло судна из Молдавии для совершении таможенных операций. Его проверили сотрудники Пограничного управления ФСБ России. Они вместе с таможенниками нашли на судне 2,5 тонны незадекларированного горючего. Его прятали в топливных емкостях.

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Они вместе с таможенниками нашли на судне 2,5 тонны незадекларированного горючего.Они вместе с таможенниками нашли на судне 2,5 тонны незадекларированного горючего.
Они вместе с таможенниками нашли на судне 2,5 тонны незадекларированного горючего.
Фото: yutu.customs.gov.ru
Его прятали в топливных емкостях.Его прятали в топливных емкостях.
Его прятали в топливных емкостях.
Фото: yutu.customs.gov.ru

В отношении судовладельца теперь возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф.

Ранее таможенники нашли незадекларированные запчасти на судне, прибывшем в Ростов-на-Дону из Сирии.

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