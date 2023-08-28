«Бомжи лучше живут»: как дети Ростовской области отдыхают по бесплатным путевкам

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Жительница Гуково, многодетная мать рассказывает, что 6 августа 2023 года ее дети в составе группы из порядка 40 детей отправились на отдых в санаторий «Кавказ» в Кабардино-Балкарии.
«Путевка в этот санаторий стоит порядка 50 тысяч рублей. Нам путевки выдали бесплатно — их приобретала администрация города Гуково. Изначально передо мной был выбор куда отправить детей — в детский лагерь или санаторий. Я выбрала санаторий „Кавказ“. Мои старшие ездили туда несколько лет назад и были очень довольны отдыхом», — рассказывает Светлана Авдеева.
Однако, по ее словам, заселившись в корпусе санатория, ее сын сразу позвонил домой, сообщив, что «бомжи лучше живут, чем тут».
«Наших детей заселили в ужасные комнаты со сломанными кроватями. Из матрасов торчали пружины. Постельное белье было грязное и рваное. В душевых комнатах открыты провода в светильниках, розетки искрили. Ко всему, еще и мыши ходили толпами», — жалуется жительница Гуково.
Узнав об условиях заселения гуковских детей в корпус санатория, родители подняли тревогу. Да и сами дети в санатории не оставались в стороне. Они требовали от руководства, чтобы их переселили в нормальные для проживания корпуса. Правда, по словам родителей, на просьбы детей несколько дней никто не реагировал.
«Как я поняла, за расселение детей в корпуса отвечает заведующий — его зовут Башир. Мне дали его номер телефона, я связалась с ним. Но он заявил, что уже три года гуковские дети живут в этом корпусе, и никто не жаловался. Недовольство якобы высказали только мои дети», — отмечает Авдеева.
Обращения в местные инстанции, к депутатам, по словам собеседницы, особо не помогали. И тогда жительница Гуково пошла ва-банк — обратилась в прокуратуру Нальчика.
«Надо сказать, что реакция была молниеносной. Буквально через сутки, наших детей переселили в хороший, уютный корпус. Только теперь выяснилось, что за время переселения у детей закончилось действие санаторных услуг — массажей, ингаляций и всего того, что делают в санаториях», — говорит многодетная мать.
Авдеева подчеркивает, что на отдыхе ее сын заболел.
«Четвертый день он температурит. Оказалось, что кроме активированного угля в санатории ничего нет. Я снова звонила заведующему Баширу. Предлагала перевести ему деньги, чтобы он приобрел для моего ребенка необходимые лекарства. На самом деле я бы давно уже сама поехала туда, но не могу — я же незрячая, а путь не ближний. В итоге сыну дали препарат, снижающий температуру. Только он не помог. Ребенок жалуется, что в четверг весь день ходил в медпункт, который был закрыт. Как такое вообще возможно, когда на территории находятся дети?» — возмущается собеседница.
Корреспондент RostovGazeta попытался разобраться в ситуации — выяснить, в каких условиях отдыхают донские дети в санатории «Кавказ». Однако по официальному номеру телефона в санатории сообщили, что не владеют этой информацией. Ответить на все вопросы может только директор санатория ООО «Кавказ» или начальник детского лагеря санатория — Башир.
Начальник детского лагеря не стал отрицать возможные проблемы благоустройства корпуса, на которые изначально жаловались родители и дети Гуково.
«Возможно — да. Но потом мы переселили детей в трехэтажный коттедж, где живут все остальные дети», — подчеркнул Башир и передал трубку директору санатория Алику Карданову.
Руководитель «Кавказа» сперва удивился вопросу корреспондента RostovGazeta о том, почему после переселения детей в благоустроенный корпус, им стали недоступны услуги санатория.
«Какие санаторные услуги? У них же путевка не санаторная, а путевка лагеря», — сообщил Алик Карданов.
Собеседник также добавил, что даже несмотря на путевку лагеря, санаторные услуги дети получают.
«Слава богу, у нас этих услуг навалом. Какие проблемы? А медпункт у нас работает круглосуточно, в двух шагах от размещения детей», — подчеркнул руководитель.
Казалось бы все вопросы нашли свои ответы. Но непонятным остается один факт. Многодетная мать подчеркивает, что при выборе летнего места отдыха для ее детей, речь шла именно о санатории «Кавказ». А не об обычном детском лагере на его территории.
На официальном сайте Минтруда и социального развития Ростовской области есть информация о предельной стоимости путевки на одного ребенка в день. То есть, если речь идет о суточном пребывании в загородном стационарном оздоровительном лагере — сумма проживания на одного ребенка в день составляет более 1,5 тысяч рублей. Для санаторных оздоровительных лагерей — стоимость проживания выше двух тысяч рублей в сутки.
Жительница Гуково рассказывает, что путевку, подтверждающую право ее детей именно на санаторный отдых она не видела — на руки не выдавали.
В Управлении соцзащиты населения (УСЗН) Гуково отметили, что путевки для детей приобретались, вероятнее всего, в санаторий.
«Стоимость путевки выше 40 тысяч рублей. А для чего вам эта информация?» — удивилась собеседница.
Власти оказались в курсе проблем с корпусом санатория, в который изначально поселили детей.
«Но вопрос о размещении детей был решен. Информации о том, что дети не получают санаторные услуги, у нас нет. Мы же контролируем это. Правда сейчас у нас нет возможности выезжать туда. После пандемии остается повышенное внимание к соблюдению условий. А раньше мы ездили, проверяли карточки назначений», — сообщили в УСЗН города.
Там же посоветовали корреспонденту RostovGazeta проверять перед публикацией достоверность полученной от горожан информации.
По данным информационной системы «СПАРК-Маркетинг», УСЗН Гуково в июле 2023 года провело госзакупку путевок в санаторно оздоровительный лагерь для детей из малоимущих семей. Общая стоимость контракта составила 975, 7 тысяч рублей. На эту сумму было приобретено 20 путевок, стоимостью 48, 7 тысяч каждая. Место оказания услуги — побережье Азовского моря в Неклиновском районе Ростовской области.
«СПАРК-Маркетинг» отметил проведение торговой процедуры тремя факторами, требующими внимания. На закупку, организованную конкурентным способом, была подана одна заявка. Индикатор системы предупреждает, что при наличии достаточного количества альтернативных поставщиков, это может считаться признаком ограничения конкуренции или организации торга под конкретного исполнителя. Торг прошел без снижения цены. Кто стал победителем — информация скрыта.
ООО санаторий «Кавказ» в марте 2023 года стал победителем другой госзакупки УСЗН Гуково, стоимостью 2,1 миллиона рублей. В рамках этой торговой процедуры санаторий «Кавказ» взял на себя обязательства предоставить 45 путевок для оздоровления детей из малоимущих семей в санаторно оздоровительном лагере.
«СПАРК-Маркетинг» отметил проведение торговой процедуры тремя индикаторами. На закупку, организованную конкурентным способом, также была подана одна заявка. Торг прошел без снижения цены. Исполнитель миллионного контракта, по данным ФНС, оказался субъектом малого и среднего предпринимательства.
Таким образом, результаты проверки информации редакцией RostovGazeta оказались неоднозначными. С одной стороны — возмущение родителей и их детей. С другой — заверения чиновников и предпринимателей. Кому верить и почему отдых детей, как минимум, пошел не по плану — остается только догадываться.
Информация выясняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Гуково опровергли связь между замеченным над городом вертолетом и пожаром на рынке.