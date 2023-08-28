«Бомжи лучше живут»: как дети Ростовской области отдыхают по бесплатным путевкам

«Четвертый день он температурит. Оказалось, что кроме активированного угля в санатории ничего нет. Я снова звонила заведующему Баширу. Предлагала перевести ему деньги, чтобы он приобрел для моего ребенка необходимые лекарства. На самом деле я бы давно уже сама поехала туда, но не могу — я же незрячая, а путь не ближний. В итоге сыну дали препарат, снижающий температуру. Только он не помог. Ребенок жалуется, что в четверг весь день ходил в медпункт, который был закрыт. Как такое вообще возможно, когда на территории находятся дети?» — возмущается собеседница.