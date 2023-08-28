Буцаев: Новые ИТ-решения помогут во внедрении РОП

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Напомним, уже в январе 2024 года в Российской Федерации вступят в силу правила расширенной ответственности производителя. В новом разделе электронной торговой площадки можно найти калькулятор расчёта экосбора и другие полезные сервисы. Также здесь можно будет получить консультацию специалистов, работающих в области обращения с отходами, в том числе сотрудников ППК «РЭО», и экспертов-экологов, пишет издание Transsibinfo.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, этот год стал знаковым для отрасли обращения с отходами. Президент РФ подписал важные законы, в том числе касающиеся совершенствования механизма РОП. Буцаев отметил, что новые IT-решения помогут участникам отрасли в рамках внедрения РОП и будут крайне востребованы.
Руководитель проекта ЭТП Заур Абдурахимов акцентировал внимание на важности удобства процесса исполнения лотов в отношении РОП для пользователей. Также он заявил, что сделки должны проходить оперативно. Для этого уже разработаны определённые механизмы. В первую очередь новый функционал потребуется товаропроизводителям и импортёрам, а их сегодня примерно 34% от общего числа компаний, зарегистрированных на ЭТП.
Электронная торговая площадка по продаже, покупке, сделкам по переработке и заказам на исполнение лотов РОП работает с осени минувшего года. Она помогает формировать в РФ экономику замкнутого цикла.