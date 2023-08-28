Буцаев: Новые ИТ-решения помогут во внедрении РОП

Напомним, уже в январе 2024 года в Российской Федерации вступят в силу правила расширенной ответственности производителя. В новом разделе электронной торговой площадки можно найти калькулятор расчёта экосбора и другие полезные сервисы. Также здесь можно будет получить консультацию специалистов, работающих в области обращения с отходами, в том числе сотрудников ППК «РЭО», и экспертов-экологов, пишет издание Transsibinfo.