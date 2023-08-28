Для старшеклассников в Ростовской области введут уроки семьеведения с 1 сентября

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
С начала этого учебного года для старшеклассников в Ростовской области организуют уроки семьеведения. Их посещение пока будет носить добровольный характер. Однако парламентарии уже подумывают, как сделать урок обязательным и не только для старшеклассников.
Депутат Лариса Тутова рассказала «Молоту», что на уроках семьеведения подростки будут обсуждать семейные правоотношения, проблемы в общении с родителями и своем психоэмоциональное состояние. «Уверена, что эти уроки станут самыми любимыми в школе», — считает Тутова.
Ранее сообщалось, что церковнославянский язык могут заставить учить школьников в Ростовской области.