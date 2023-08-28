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Published Сегодня, 07:04

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Updated Сегодня, 07:06

Для старшеклассников в Ростовской области введут уроки семьеведения с 1 сентября

Для старшеклассников в Ростовской области введут уроки семьеведения с 1 сентября

28 августа 2023, 07:04
Фото: pxhere.com
Для старшеклассников в Ростовской области введут уроки семьеведения с 1 сентября
Уроки семьеведения появятся в школах Ростовской области, пока что их посещение носит необязательный характер, заявила депутат Госдумы от региона Лариса Тутова.

С начала этого учебного года для старшеклассников в Ростовской области организуют уроки семьеведения. Их посещение пока будет носить добровольный характер. Однако парламентарии уже подумывают, как сделать урок обязательным и не только для старшеклассников.

Семьеведение в школах: семейные ценности рассматривается в обязательной программе
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Депутат Лариса Тутова рассказала «Молоту», что на уроках семьеведения подростки будут обсуждать семейные правоотношения, проблемы в общении с родителями и своем психоэмоциональное состояние. «Уверена, что эти уроки станут самыми любимыми в школе», — считает Тутова.

Ранее сообщалось, что церковнославянский язык могут заставить учить школьников в Ростовской области.

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