Эколог рассказал, почему медузы заполонили Азовское море в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Отдыхающие на Азовском море все чаще стали жаловаться в соцсетях на то, что берег усеян медузами.
Эксперт объясняет, что выбрасывание мертвых медуз на берег — нормальное явление.
«Медузы малоподвижны, их траектория зависит от направления ветра. К тому же в отличие от других представителей фауны Азовского моря у них нет врагов, которые бы питались медузами и таким образом очищали бы море», — поясняет Дмитрий Брыканов.
Он добавил, что резкое увеличение популяции медуз в Азовском море связано с тем, что с каждым годом условия там становятся все более благоприятными для их размножения.
«Дон, который был основным опреснителем Азовского моря, стремительно мелеет. Море постепенно солонеет и из-за небольшой глубины прекрасно прогревается — для медуз это практически идеальные условия», — рассказывает Дмитрий Брыканов.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ученый заявил об опасных медузах в Ростовской области.