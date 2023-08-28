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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:37

Эколог рассказал, почему медузы заполонили Азовское море в Ростовской области

Эколог рассказал, почему медузы заполонили Азовское море в Ростовской области

28 августа 2023, 11:35
Фото: AlMare/cc0/wikimedia.org
Эколог рассказал, почему медузы заполонили Азовское море в Ростовской области
Популяция медуз с каждым годом будет увеличиваться, если Дон продолжит мелеть, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

Отдыхающие на Азовском море все чаще стали жаловаться в соцсетях на то, что берег усеян медузами.

Эксперт объясняет, что выбрасывание мертвых медуз на берег — нормальное явление.

«Медузы малоподвижны, их траектория зависит от направления ветра. К тому же в отличие от других представителей фауны Азовского моря у них нет врагов, которые бы питались медузами и таким образом очищали бы море», — поясняет Дмитрий Брыканов.

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Он добавил, что резкое увеличение популяции медуз в Азовском море связано с тем, что с каждым годом условия там становятся все более благоприятными для их размножения.

«Дон, который был основным опреснителем Азовского моря, стремительно мелеет. Море постепенно солонеет и из-за небольшой глубины прекрасно прогревается — для медуз это практически идеальные условия», — рассказывает Дмитрий Брыканов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ученый заявил об опасных медузах в Ростовской области.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростовская область#Азовское море#Медузы
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