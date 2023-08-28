Экономист объяснил скачок цен на бензин в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
По ее словам, конец августа — это как раз то время, когда большинство россиян возвращаются с отпуска на море. «В этом году как раз сложилась ситуация, когда отдых на российском побережье оказался доступнее, чем за рубежом. Поток машин сильно увеличился», — объясняет эксперт.
Анастасия Миронова добавила, что бензин на заправках Ростовской области стал востребован у тех, кто едет в сторону Москвы, ДНР, ЛНР и Беларуси.
«Вырос спрос, за ним выросла и цена. А так, как бензин стал необходим не только ростовчанам, его просто не успевают подвозить», — рассказывает экономист.
Ранее RostovGaeta писала о том, что ростовчане заявили об отсутствии бензина на ряде АЗС.