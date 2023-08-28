Экономист объяснил скачок цен на бензин в Ростовской области

По ее словам, конец августа — это как раз то время, когда большинство россиян возвращаются с отпуска на море. «В этом году как раз сложилась ситуация, когда отдых на российском побережье оказался доступнее, чем за рубежом. Поток машин сильно увеличился», — объясняет эксперт.