rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Экономист объяснил скачок цен на бензин в Ростовской области

Экономист объяснил скачок цен на бензин в Ростовской области

28 августа 2023, 15:38
Фото: pxhere.com
Экономист объяснил скачок цен на бензин в Ростовской области
Ростовский экономист Анастасия Миронова предположила, что внезапный рост цен на бензин в Ростовской области — сезонное явление, об этом она рассказала корреспонденту RostovGazeta.

По ее словам, конец августа — это как раз то время, когда большинство россиян возвращаются с отпуска на море. «В этом году как раз сложилась ситуация, когда отдых на российском побережье оказался доступнее, чем за рубежом. Поток машин сильно увеличился», — объясняет эксперт.

Ростовчане заявили о закрывшихся заправках «Газпрома» из-за отсутствия бензина
Узнать подробнее

Анастасия Миронова добавила, что бензин на заправках Ростовской области стал востребован у тех, кто едет в сторону Москвы, ДНР, ЛНР и Беларуси.

«Вырос спрос, за ним выросла и цена. А так, как бензин стал необходим не только ростовчанам, его просто не успевают подвозить», — рассказывает экономист.

Ранее RostovGaeta писала о том, что ростовчане заявили об отсутствии бензина на ряде АЗС.

Читайте также:
В Ростовской области дорогу завалило курятиной, а депутаты проверяют цены на бензинИтоги недели: жители Ростова прощались с Пригожиным и искали дешевый бензинЗамгубернатора Игорь Сорокин рассказал о ситуации с бензином в Ростовской области
#Общество#Город#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бензин#Цены на бензин в Ростовской области#Дефицит бензина#Высокая стоимость бензина#Нехватка бензина#Что происходит с бензином в Ростовской области
Подпишитесь
В Ростовской области заканчивается бензин, но не поток дел против взяточников
Сегодня, 15:34
Эколог рассказал, почему медузы заполонили Азовское море в Ростовской области
Сегодня, 11:35
«Как детям идти в школу?»: жители Азова жалуются на удручающее состояние дороги
Сегодня, 15:30
Эксперт рассказал о проблемах в ростовских школах перед 1 сентября 2023 года
Сегодня, 15:13
Краснодарский политолог Гусий рассказал, почему многие не верят в смерть Пригожина
Сегодня, 15:53