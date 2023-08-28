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Экономист рассказал, из-за чего Краснодарский край почти не зависит от импорта

Экономист рассказал, почему Краснодарский край мало зависит от импорта

28 августа 2023, 04:28
Фото: Евгений Лодянов/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Экономист рассказал, из-за чего Краснодарский край почти не зависит от импорта
В рейтинге наиболее импортозависимых регионов страны Кубань находится практически в конце списка.Экономист и политолог Роман Иноземцев рассказал, почему Краснодарский край в меньшей степени зависит от импорта.

Распределение по рейтингу происходило исходя из уровня импортозависимости, Кубань расположилась аж на 63 позиции в списке из 83 возможных. Лидирующие места в рейтинге заняли более индустриальные и промышленные регионы, такие как Калужская, Ульяновская и Самарская области. При расчетах учитывали долю импорта из недружественных стран в конечной продукции, производимой в регионе.

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«Наиболее импортозависимые отрасли просто не представлены в Краснодарском крае в должном количестве. А так, Кубань не является аномалией, и зависимость от импорта там ниже разве что в продовольственном секторе в силу аграрных и климатических условий, позволяющих выращивать фрукты, а также потому, что на Кубани довольно большое поголовье КРС, что обеспечивает молоком сам регион, да еще и соседей», — прокомментировал экономист.

На последних строчках импорта оказались Республика Алтай, Ингушетия и Чечня — они меньше всего зависят от западного производства, согласно исследованиям института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Ранее RostovGazeta писала о том, как российские компании использовали уход зарубежных конкурентов.

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