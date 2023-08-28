Экономист рассказал, почему Краснодарский край мало зависит от импорта

«Наиболее импортозависимые отрасли просто не представлены в Краснодарском крае в должном количестве. А так, Кубань не является аномалией, и зависимость от импорта там ниже разве что в продовольственном секторе в силу аграрных и климатических условий, позволяющих выращивать фрукты, а также потому, что на Кубани довольно большое поголовье КРС, что обеспечивает молоком сам регион, да еще и соседей», — прокомментировал экономист.