Эксперт рассказал о проблемах в ростовских школах перед 1 сентября 2023 года

«И хотя в целом педагоги Ростовской области удовлетворены содержанием и характером своей профессии, этого нельзя сказать об условиях труда. Более половины работников образовательных учреждений постоянно испытывают дискомфорт из-за выполнения большого объема работы. Лидируют в этом школьные учителя и преподаватели колледжей», — подчеркивает спикер.