Эксперт рассказал о проблемах в ростовских школах перед 1 сентября 2023 года

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Эксперт подчеркивает, что более 60% опрошенных педагогических работников Ростовской области считают свою заработную плату несоответствующей тем трудовым усилиям, которые они прилагают. В связи с этим, многие учителя вынуждены искать дополнительные заработки за пределами своего образовательного учреждения.
«Вместе с тем, согласно данным опроса, почти половина работников образования региона имеют возможность получать доплаты и надбавки за дополнительную работу в своем же учреждении», — отмечает Владимир Гайворонский.
По словам собеседника, педагоги Ростовской области не относят себя к материально обеспеченным слоям населения. Однако большинство из них удовлетворены жизнью и считают себя успешными людьми.
Причину такого мнения эксперты видят в нематериальных мотивах учителей. Согласно опросу, 64,4% учителей главным фактором выбора профессии отметили любовь к детям, 50,8% — желание обучать и воспитывать детей, а 39% — подчеркнули возможность проявлять творчество в работе. И лишь на четвертом месте у ростовских учителей оказались материальные блага.
«И хотя в целом педагоги Ростовской области удовлетворены содержанием и характером своей профессии, этого нельзя сказать об условиях труда. Более половины работников образовательных учреждений постоянно испытывают дискомфорт из-за выполнения большого объема работы. Лидируют в этом школьные учителя и преподаватели колледжей», — подчеркивает спикер.
Этот факт вызывает серьезную обеспокоенность у Профсоюза.
«Мы выступаем за освобождение наших учителей от рутинной работы и многочисленной бумажной нагрузки. Будем добиваться снижения документооборота и разных форм отчетности, справок, анкет и всего подобного, что требует весомого количества рабочего времени, отрывая учителей от главного любимого дела — работе с детьми», — говорит эксперт.
По словам собеседника, в Ростовской области к началу учебного года подготовлено более 2,8 тысячи школ, детских садов, домов детского творчества, колледжей и техникумов.
Ранее RostovGazeta сообщала, что среднюю заработную плату учителя в регионе — 34 тысячи рублей, донские жители считают низкой.