rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Эксперт рассказал о проблемах в ростовских школах перед 1 сентября 2023 года

Эксперт рассказал о проблемах в ростовских школах перед 1 сентября 2023 года

28 августа 2023, 15:13
Фото: 1MI
Эксперт рассказал о проблемах в ростовских школах перед 1 сентября 2023 года
Председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский рассказал корреспонденту RostovGazeta о результатах соцопроса, посвященного анализу социально-профессионального самочувствия педагогических работников Ростовской области.

Эксперт подчеркивает, что более 60% опрошенных педагогических работников Ростовской области считают свою заработную плату несоответствующей тем трудовым усилиям, которые они прилагают. В связи с этим, многие учителя вынуждены искать дополнительные заработки за пределами своего образовательного учреждения.

«Вместе с тем, согласно данным опроса, почти половина работников образования региона имеют возможность получать доплаты и надбавки за дополнительную работу в своем же учреждении», — отмечает Владимир Гайворонский.

По словам собеседника, педагоги Ростовской области не относят себя к материально обеспеченным слоям населения. Однако большинство из них удовлетворены жизнью и считают себя успешными людьми.

Причину такого мнения эксперты видят в нематериальных мотивах учителей. Согласно опросу, 64,4% учителей главным фактором выбора профессии отметили любовь к детям, 50,8% — желание обучать и воспитывать детей, а 39% — подчеркнули возможность проявлять творчество в работе. И лишь на четвертом месте у ростовских учителей оказались материальные блага.

Учителя бегут из Ростовской области из-за низких зарплат и высокой нагрузки
Узнать подробнее
По словам собеседника, педагоги Ростовской области не относят себя к материально обеспеченным слоям населения. По словам собеседника, педагоги Ростовской области не относят себя к материально обеспеченным слоям населения.
По словам собеседника, педагоги Ростовской области не относят себя к материально обеспеченным слоям населения.
Фото: 1MI

«И хотя в целом педагоги Ростовской области удовлетворены содержанием и характером своей профессии, этого нельзя сказать об условиях труда. Более половины работников образовательных учреждений постоянно испытывают дискомфорт из-за выполнения большого объема работы. Лидируют в этом школьные учителя и преподаватели колледжей», — подчеркивает спикер.

Этот факт вызывает серьезную обеспокоенность у Профсоюза.

«Мы выступаем за освобождение наших учителей от рутинной работы и многочисленной бумажной нагрузки. Будем добиваться снижения документооборота и разных форм отчетности, справок, анкет и всего подобного, что требует весомого количества рабочего времени, отрывая учителей от главного любимого дела — работе с детьми», — говорит эксперт.

По словам собеседника, в Ростовской области к началу учебного года подготовлено более 2,8 тысячи школ, детских садов, домов детского творчества, колледжей и техникумов.

Ранее RostovGazeta сообщала, что среднюю заработную плату учителя в регионе — 34 тысячи рублей, донские жители считают низкой.

Ростовчане назвали низкой среднюю зарплату учителя в 34 тысячи рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Как учителям в Ростовской области платят от 15 тыс рублей и что от них требуютНазваны предельные зарплаты учителей в Ростовской областиВласти Ростовской области заявили об остром дефиците врачей и учителей
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Учителя#Условия труда#Последние новости Ростова на сегодня#Творчество#Ростов#Мотивация#Образовательные учреждения#Проблемы в школах#1 сентября 2023#Заработная плата#Дополнительные заработки#Материальное обеспечение#Документооборот#Ремонт школ и детских садов#Заработная плата учителей
Подпишитесь
В Ростовской области заканчивается бензин, но не поток дел против взяточников
Сегодня, 15:34
Экономист объяснил скачок цен на бензин в Ростовской области
Сегодня, 15:38
Эколог рассказал, почему медузы заполонили Азовское море в Ростовской области
Сегодня, 11:35
«Как детям идти в школу?»: жители Азова жалуются на удручающее состояние дороги
Сегодня, 15:30
Краснодарский политолог Гусий рассказал, почему многие не верят в смерть Пригожина
Сегодня, 15:53