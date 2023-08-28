Эксперты рассказали, как повлияет увеличение МРОТ на рост цен в Ростовской области

«Рубль снова начал падать, а это говорит о том, что цены продолжат увеличиваться. И есть все предпосылки к тому, что только лишь официальная инфляция составит 10-15%. А реальная в этом случае будет все 30-45%. Так что заявленное повышение на 18,5% — это совсем не много, и не компенсирует инфляционное снижение покупательной способности россиян», — подытожил Константин Андрианов.