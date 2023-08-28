Эксперты рассказали, как повлияет увеличение МРОТ на рост цен в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
По информации РБК, президент страны Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что с 1 января следующего года планируется увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России на 18,5%.
В 2023 году МРОТ увеличился на 6,3% — до 16 242 рублей в месяц. После индексации в 2024 году он составит 19 242 рубля в месяц.
«Мы продолжаем индексировать МРОТ с целью увеличения его разрыва с прожиточным минимумом», — отмечал президент. По его словам, он будет расти быстрее темпов инфляции. Глава государства также добавил, что это решение будет иметь положительный эффект для 4,8 миллионов работников.
Напомним, что 23 ноября 2022 года Правительство Ростовской области, Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Ростовской области» и Союз работодателей Ростовской области заключили трехстороннее соглашение на 2022–2025 годы.
Согласно документу, с 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в регионе составляет 19 490 рублей (он рассчитывается как 16 242 рубля, умноженные на коэффициент 1,2). Этот показатель рекомендован для организаций внебюджетного сектора экономики.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это минимальная сумма, которую закон обязывает выплачивать работнику за его труд. Зарплата не может быть ниже МРОТ, если сотрудник на полной ставке отработал месяц и выполнил свои обязанности согласно трудовому договору.
Однако, если сотрудник работал только часть месяца или по сокращенному графику, его зарплата может быть ниже МРОТ. Важно отметить, что законом подразумевается сумма до вычета налогов при определении заработной платы. Таким образом, если после всех вычетов работник получает сумму, меньшую МРОТ, это не является нарушением.
Добавим, что федеральный МРОТ законом утверждает Госдума.
Минимальный размер оплаты труда оказывает влияние на размер зарплаты, некоторые пособия и страховые взносы. Зарплата сотрудника не может быть меньше установленной МРОТ суммы, если он выполняет все свои обязанности и работает полный месяц. Если же он отработал меньше времени, то ситуация будет зависеть от формата работы.
Закон о МРОТ действует одинаково как для иностранцев, так и для россиян. В случае с иностранными работниками, их зарплата не может быть ниже МРОТ.
МРОТ влияет на размер пособия:
Все пособия рассчитывают по среднему заработку работника, и если он меньше федерального МРОТ, то для расчета берут показатель минимального размера оплаты труда.
Доцент ГУУ, эксперт ГД РФ, академик РАЕН Константин Андрианов рассказал, что сейчас в России МРОТ составляет 16242 рубля, что в 2 раза ниже стоимости набора товаров так называемого биологического минимума. Речь идет о сумме в 35-40 тысяч рублей.
«Так что и новый уровень МРОТ в 19242 рубля будет намного меньше стоимости месячного набора необходимых товаров биологического минимума. При этом примерно у 50% россиян доходы меньше стоимости этого набора», — отмечает эксперт.
Что касается инфляции, то он предложил ее разделять на официальную и социальную, то есть среднюю инфляционную нагрузку на среднестатистический бюджет. При подсчете официальной анализируют товарную корзину, в которую входят около 500 позиций. Однако у большинства россиян она включает примерно 30-40 позиций товаров первой необходимости.
«А именно цены на эти товары растут в наибольшей степени, так как стоимость продовольствия увеличивается гораздо быстрее, нежели цены на товары престижного спроса. И именно этот рост вносит основной вклад в общую официальную инфляцию. Поэтому для большинства россиян реальная инфляционная нагрузка на семейный бюджет значительно выше показателей официальной инфляции», — отметил собеседник.
Он напомнил, что в этом году продукты уже подорожали в среднем на 25-35%. Вместе с этим Центробанк повысил ключевую ставку до 12%, но проблему падения курса рубля пока решить не получилось.
«Рубль снова начал падать, а это говорит о том, что цены продолжат увеличиваться. И есть все предпосылки к тому, что только лишь официальная инфляция составит 10-15%. А реальная в этом случае будет все 30-45%. Так что заявленное повышение на 18,5% — это совсем не много, и не компенсирует инфляционное снижение покупательной способности россиян», — подытожил Константин Андрианов.
Независимый финансовый советник, эксперт по управлению личными и семейными финансами Наталья Тимошкина рассказала, что повышение МРОТ приведет к увеличению минимальной заработной платы для работников, чьи доходы определяются в соответствии с этим показателем.
«Если МРОТ повышается значительно, то работники могут потребовать пересмотра своей заработной платы, чтобы сохранить соответствие социальным стандартам. Это может стимулировать рост зарплат и общую конкуренцию на рынке труда», — рассказала эксперт.
Она добавила, что от размера МРОТ зависит уровень социальной защиты работников (пособия, больничные и декретные выплаты). Повышение показателя улучшит положение низкооплачиваемых граждан и малообеспеченных семей.
Вместе с этим, по словам Натальи Тимошкиной, повышение МРОТ приведет к увеличению расходов для работодателей, так как они должны увеличить затраты на заработную плату,
По ее мнению, это может отразиться на ценах на товары и услуги и повлиять на уровень инфляции.