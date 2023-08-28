Эксперты рассказали, стоит ли в Ростовской области ждать новой волны мобилизации

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай поделился своим мнением о возможной второй волне частичной мобилизации, считая, что она могла бы укрепить позиции российской армии в зоне соприкосновения. В интервью порталу «Украина.ру» он отметил, что такой шаг помог бы улучшить обстановку на этой территории. По его словам, Россия не нацелена на долгосрочный конфликт.