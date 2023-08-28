Эксперты рассказали, стоит ли в Ростовской области ждать новой волны мобилизации

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Ужесточение определенных законодательных норм для призывников и мобилизованных необходимо для наведения порядка в этой сфере, а о новой волне частичной мобилизации речи не идет, утверждает политолог Александр Сухарь. Об этом он сообщил в интервью RostovGazeta.
В социальных сетях активно обсуждается возможное объявление новой волны частичной мобилизации в России. Сторонники этой теории приводят в пример ужесточение мер по закону о мобилизации, пересмотр возраста призыва и повышение штрафов для призывников и резервистов.
«Тем не менее, фактическая ситуация такова, что государство вносит коррективы в существующее законодательство о мобилизации, которое, как оказалось, на практике не функционировало до сентября 2022 года. Это является горьким следствием реформирования нашей армии в 90-е годы», — объяснил Александр Сухарь.
Он уточнил, что множество граждан России, которые должны были быть призваны в рамках частичной мобилизации, покинули страну. По его мнению, такие действия нарушают законодательство.
По словам политолога, речи об объявлении второй волны частичной мобилизации не идет.
«Ситуация на фронте стабилизировалась. Россия установила крепкую линию обороны и контролирует значительную часть новых регионов. Конечно, вопрос полного освобождения ДНР, Запорожской и Херсонской областей еще актуален. Однако, явно это будет решаться не через мобилизацию, а посредством других военных и дипломатических мер», — делает заключение эксперт.
Председатель комитета Государственной Думы по обороне, Андрей Картаполов, в комментарии к законопроекту о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, заявил «Газете.Ru», что в России не планируется вводить новую волну мобилизации.
Он подчеркнул, что законопроект был подготовлен прошлой осенью, когда шла частичная мобилизация. Однако процесс согласования довольно долгий, и только недавно правительственная комиссия его утвердила. Картаполов пояснил, что это событие никак не связано с возможностью новой мобилизации.
«Так что, вот и все. Никакой мобилизацией и не пахнет», — подчеркнул Картаполов.
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай поделился своим мнением о возможной второй волне частичной мобилизации, считая, что она могла бы укрепить позиции российской армии в зоне соприкосновения. В интервью порталу «Украина.ру» он отметил, что такой шаг помог бы улучшить обстановку на этой территории. По его словам, Россия не нацелена на долгосрочный конфликт.
В то же время Бородай подчеркнул, что существует контраст между жизнью в Москве и городах приграничных территорий. Он отметил, что столица казалось бы не ощущает влияния конфликта, и жители столицы продолжают жить спокойной и уютной жизнью.
По его мнению, опасности, которые окружают Россию, действительно велики. Он считает, что необходимо максимально мобилизовать ресурсы для достижения быстрой и эффективной победы. В связи с этим он не исключает возможности второй волны мобилизации. Он также отметил, что в предыдущей волне мобилизации удалось укрепить линию соприкосновения.
Напомним, что 21 сентября 2022 года президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу было объявлено о частичной мобилизации и наборе 300 тысяч человек. В первую очередь набирали тех, кто уже имеет опыт службы или участия в боевых действиях.
Перед отправкой на СВО военнослужащие прошли обязательную подготовку. Она включала как теорию, так им практику, чтобы обеспечить их готовность к выполнению поставленных задач.
Всем участникам обеспечили достойное военное жалование и дополнительные поощрительные выплаты, которые регулируются как федеральными, так и региональными нормативами. Набор в рамках частичной мобилизации частично завершился в октябре, необходимое количество военнослужащих удалось набрать.
По окончании срока службы у мобилизованных бойцов есть возможность вернуться к своим прежним рабочим обязанностям.
Добавим, что на данный момент ничего не говорит о возможном начале новой волны частичной мобилизации.