Еще один стихийный мемориал появился в Ростове

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В Ростове у штаба ЮВО организован еще один стихийный мемориал. Он располагается у памятника «Воинам — участникам локальных войн и конфликтов». Мемориал посвящен памяти погибших летчиков.
Таким образом, сейчас в центре города находятся два стихийных мемориала. Второй расположен у цирка города, рядом со штабом ЮВО. Он посвящен памяти Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.
Напомним, ранее приближённые к ЧВК «Вагнер» заявили, что Пригожина могут похоронить в Горячем ключе.