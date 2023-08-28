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Мемориал в память о летчиках, погибших от удара «Вагнера», организовали в Ростове

Еще один стихийный мемориал появился в Ростове

28 августа 2023, 14:17
Фото: rostovgazeta.ru
Мемориал в память о летчиках, погибших от удара «Вагнера», организовали в Ростове
В Ростове появился стихийный мемориал, посвященный погибшим летчикам, сообщает корреспондент RostovGazeta.

В Ростове у штаба ЮВО организован еще один стихийный мемориал. Он располагается у памятника «Воинам — участникам локальных войн и конфликтов». Мемориал посвящен памяти погибших летчиков.

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Они погибли 24 июня во время выступлений ЧВК «Вагнер». Они погибли 24 июня во время выступлений ЧВК «Вагнер».
Они погибли 24 июня во время выступлений ЧВК «Вагнер».
Фото: rostovgazeta.ru

Таким образом, сейчас в центре города находятся два стихийных мемориала. Второй расположен у цирка города, рядом со штабом ЮВО. Он посвящен памяти Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

Напомним, ранее приближённые к ЧВК «Вагнер» заявили, что Пригожина могут похоронить в Горячем ключе.

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