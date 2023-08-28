«Это для них стресс»: как бездомные животные Краснодара попадают в приют

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
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Updated Сегодня, 15:23
Жители Краснодара часто обращают внимание на бездомных животных, которым явно нужна помощь и забота. Сотрудники приюта «Краснодог» рассказали, как к ним попадают питомцы.
«Это ж не собачья глушь, а собачкина столица», — писал когда-то Владимир Маяковский в стихотворении «Краснодар». Испокон веков на улицах краевой столицы количество бездомных животных зашкаливало. Сейчас на Кубани обитают более 25 тысяч безнадзорных питомцев, что и делает наш регион одним из лидеров по числу бродячих собак. Причин для такого звания может быть очень много. Многие просто не готовы взять на себя ответственность за своё животное, не обеспечивая им достаточное питание, уход, медицинскую помощь, не стерилизуя их, что приводит к нежелательному размножению и росту численности бездомных животных.
При этом в Краснодарском крае практически нет лицензированных питомников и приютов, однако активно функционируют благотворительные движения под предводительством зоозащитников, что не способствует сокращению количества дворняжек.
Краснодарская городская благотворительная общественная организация «Краснодог» начала свою работу в 2003 году, тогда в приюте было всего пять вольеров. На сегодняшний день питомник существуют благодаря пожертвованиям граждан.
«Травмированные животные в приют поступают к нам каждый день. К сожалению, обычно мы не знаем причин и при каких обстоятельствах были получены травмы, за исключением тех случаев, когда есть свидетели происшествий», — рассказали в приюте.
Есть мнение, что бездомных животным на улице лучше, чем в приютах, так как свобода значительно дороже, чем тепло в неволе. Возможно, для них это является стрессом и непривычной средой обитания, а время адаптации занимает не так уж мало времени.
«Для любого животного оказаться в приюте это, конечно же, стресс. Плюсом ко всему, они поступают все с тяжелыми травмами и многим предстоит длительное лечение. После окончания лечения за животными приходят люди разных возрастов, как супружеские пары, так и одинокие. Конкретных категорий граждан мы не наблюдали, так как обращаются к нам самые разные граждане», — объяснили сотрудники благотворительной организации «Краснодог».
Несмотря на отсутствие финансирования приюта, работники и волонтёры не оставляют без внимания пострадавших животных, регулярно ухаживают за 500 питомцами, а также проводят льготную стерилизацию, развивают волонтерское движение.
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