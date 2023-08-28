«Это для них стресс»: как бездомные животные Краснодара попадают в приют

«Это ж не собачья глушь, а собачкина столица», — писал когда-то Владимир Маяковский в стихотворении «Краснодар». Испокон веков на улицах краевой столицы количество бездомных животных зашкаливало. Сейчас на Кубани обитают более 25 тысяч безнадзорных питомцев, что и делает наш регион одним из лидеров по числу бродячих собак. Причин для такого звания может быть очень много. Многие просто не готовы взять на себя ответственность за своё животное, не обеспечивая им достаточное питание, уход, медицинскую помощь, не стерилизуя их, что приводит к нежелательному размножению и росту численности бездомных животных.