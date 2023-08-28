ФК «Ростов» хочет засудить сбежавшего из-за беспилотников игрока Норманна

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Ранее Telegram-каналы со ссылкой на слова гендиректора московского «Динамо» Павла Пивоварова писали, что спортсмена якобы напугали прилетевшие в комплекс «Москва-сити» беспилотники. Говорилось, что из-за этого он уехал из России, но официальной информации об этом не поступало.
Сам Норманн числился игроком «Ростова», но выступал на правах аренды за «Динамо». Теперь стало известно, что клубы могут обратиться в суд.
«РИА Новости» со ссылкой на Пивоварова пишет, что в ближайшее время команды достигнут договоренности для подачи иска. Однако объем требований у них разный, поэтому неизвестно будут ли они судиться вместе или по раздельности.
Какие именно будут требования у клубов, не раскрывается.