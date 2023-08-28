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Главу полиции в Миллерово арестовали по делу о взятке в 3 млн рублей

Главу полиции в Миллерово Олега Пятицкого арестовали по делу о взятке в 3 млн рублей

28 августа 2023, 14:30
Фото: 1MI
Главу полиции в Миллерово арестовали по делу о взятке в 3 млн рублей
В Ростовской области арестовали сотрудника полиции Олега Пятицкого, который выступил посредником при передаче взятки, сообщили в региональном УСКР.

По информации следствия, полицейский получил три миллиона рублей, чтобы повлиять на ход одного из уголовных дел. За эти деньги фигурант этого дела не должен был попасть в тюрьму.

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«После получения денег подозреваемого задержали, сейчас он находится под стражей. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — прокомментировали в Следкоме.

В Объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что под арестом Пятицкий проведет 2 месяца.

Ранее Telegram-каналы писали, что речь идет о главе полиции Миллерово Олеге Пятицком, который якобы обещал мужчине, что за три миллиона рублей его сын не попадет в колонию. Но официальной информации о том, что именно этот полицейский получил взятку, не поступало.

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