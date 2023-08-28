Главу полиции в Миллерово Олега Пятицкого арестовали по делу о взятке в 3 млн рублей

Ранее Telegram-каналы писали, что речь идет о главе полиции Миллерово Олеге Пятицком, который якобы обещал мужчине, что за три миллиона рублей его сын не попадет в колонию. Но официальной информации о том, что именно этот полицейский получил взятку, не поступало.