Главу полиции в Миллерово Олега Пятицкого арестовали по делу о взятке в 3 млн рублей

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
По информации следствия, полицейский получил три миллиона рублей, чтобы повлиять на ход одного из уголовных дел. За эти деньги фигурант этого дела не должен был попасть в тюрьму.
«После получения денег подозреваемого задержали, сейчас он находится под стражей. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — прокомментировали в Следкоме.
В Объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что под арестом Пятицкий проведет 2 месяца.
Ранее Telegram-каналы писали, что речь идет о главе полиции Миллерово Олеге Пятицком, который якобы обещал мужчине, что за три миллиона рублей его сын не попадет в колонию. Но официальной информации о том, что именно этот полицейский получил взятку, не поступало.