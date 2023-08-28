Гостиница «Эрмитаж» в центре Ростова перешла под контроль бизнес-семьи Сичинава

«Миллениум» является крупным поставщиком продуктов питания. Группе компаний также принадлежат магазины брендов «Ассорти», «Продовольственная база БУМ» и гастроном «Центральный». Есть в собственности у «Миллениума» и два отеля — «Седьмое небо» на Малиновского и «Донская роща» в Кумженской роще.