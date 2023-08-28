Гостиница «Эрмитаж» в центре Ростова перешла под контроль бизнес-семьи Сичинава

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
Гостиница «Эрмитаж» на улице Донской перешла под контроль группы компаний «Миллениум», принадлежащей бизнес-семье Сичинава. До этого отель принадлежал ГК «Рейна-Тур НТВ» Татьяны Нечепаевой.
«Город N» пишет, что гостиница была выставлена на торги еще в прошло году. В июле ее приобрело ООО «Донской остров». Собственниками последней являются Динарик и Алина Сичинава. Динарик Сичинава выступает совладельцем ГК «Миллениум».
«Миллениум» является крупным поставщиком продуктов питания. Группе компаний также принадлежат магазины брендов «Ассорти», «Продовольственная база БУМ» и гастроном «Центральный». Есть в собственности у «Миллениума» и два отеля — «Седьмое небо» на Малиновского и «Донская роща» в Кумженской роще.
Эксперты оценивают сделку в сумму от 150 до 220 миллионов рублей.
Ранее «Дамате» купила за 13 миллионов рублей комплекс разорившегося «Евродона» в Ростовской области.